Күн бұзылды: Қазір қандай автожолдар жабық
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірқатар өңірінде ауа райы бұзылып, көлік қозғалысы шектеліп жатыр. Осы орайда «ҚазАвтоЖол» қазіргі уақытта жабылған жолдар туралы ақпарат ұсынды.
13 қаңтар сағат сағат 18:00–де Солтүстік Қазақстан облысында республикалық маңызы бар барлық бағыттағы автожолдарда жолаушылар тасымалдайтын рейстік автобустар мен дизель отынымен жүретін автокөліктердің қозғалысына шектеу енгізіледі.
Ақмола облысы:
— «Астана — Көкшетау — Петропавл — РФ шекарасы» автожолының 304-341 шақырым аралығы (Көкшетау қаласынан Солтүстік Қазақстан облысының шекарасына дейін);
— «Көкшетау — Кішкенекөл — Бидайық — РФ шекарасы» автожолының 14-50 шақырым аралығы (Көкшетау қаласынан СҚО шекарасына дейін);
— «Көкшетау — Рузаевка» автожолының 0-61 шақырым аралығы (Көкшетау қ. — СҚО шекарасы);
— «Астана — Атбасар — Жақсы — Рузаевка — Сарыкөл — Қостанай — РФ шекарасы» автожолының 856-915 шақырым аралығы (Жақсы елді мекені — СҚО шекарасы);
— «Жезқазған — Арқалық — Петропавл» автожолының 595-552 шақырым аралығы (СҚО шекарасы — Сұрған елді мекені).
Қостанай облысы:
— «Астана — Атбасар — Жақсы — Рузаевка — Сарыкөл — Қостанай» 683-729 шақырым аралығы (Сарыкөл ауылы — СҚО шекарасы);
— «Мамлютка — Қостанай» автожолының 180-250 шақырым аралығы (СҚО шекарасы — Ұзынкөл ауылы).
— Сағат 20:00–де «Қостанай — Әулиекөл — Сұрған» автожолының 8-232 шақырым аралығы (Тобыл қаласынан Ақмола облысының шекарасына дейін);
Жолдарды 2026 жылғы 14 қаңтар сағат 10:00–де ашу жоспарланған.
Сағат 20:00–де Ақмола облысында ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар барлық бағыттағы автожолдарда жолаушылар тасымалдайтын рейстік автобустар мен дизель отынымен жүретін автокөліктердің қозғалысына шектеу енгізіледі. Жолды 2026 жылғы 14 қаңтар сағат 10:00–де ашу жоспарланған.
Павлодар облысы:
— «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолының 200-254 шақырым аралығы (Ақмола облысының шекарасынан Шідерті ауылына дейін).
Жолды 2026 жылғы 14 қаңтар сағат 10:00–де ашу жоспарланған.
Жетісу облысы
Сағат 19:30–да ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «Үшарал — Достық» автожолының 84-164 шақырым аралығында (Көктұма ауылынан — Достық стансасына дейін) көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу енгізіледі.
Батыс Қазақстан облысы
Сағат 19:30–да ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар автожолдарда жүк және қоғамдық көліктердің қозғалысына шектеу қойылады.
— «Атырау—Орал» 371-189 шақырым аралығы (Чапай елді мекенінен Атырау облысы шекарасына дейін)
— «Чапаев-Жалпақтал-Казталовка-РФ шекарасы» автомобиль жолының 0-201 шақырым аралығындағы учаскесі (Чапай елді мекенінен Казталовка елді мекеніне дейін);
Жолды 2026 жылғы 14 қаңтар сағат 08:00–де ашу жоспарланған.
Айта кетейік, қазір республикалық жолдарды күтіп-ұстауға 875 арнайы техника жұмылдырылды.
