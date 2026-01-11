Күн райының бұзылуына байланысты үш облыста көлік қозғалысы шектелді
АСТАНА. KAZINFORM – 11 қаңтар сағат 18:00-де ауа райының бұзылуына байланысты үш өңірдегі республикалық маңызы бар автожолдарда көліктің барлық түріне шектеу қойылды. Бұл туралы ҚазАвтоЖол компаниясы мәлім етті.
Ұлытау облысы
– «Қызылорда - Жезқазған - Қарағанды - Шідерті» автожолының 433-750 шақырым аралығындағы (Жезқазған қаласынан Жаңаарқа елді мекеніне дейін);
Ақмола облысы
– «Қостанай – Әулиекөл – Сұрған» автожолының 232-260 шақырым аралығында (Қостанай облысының шекарасынан Сұрған елді мекеніне дейін);
– «Жақсы — Есіл — Бұзылық» автомобиль жолының 0-82 шақырым аралығындағы (Ақсай елді мекенінен Бұзылық елді мекеніне дейін);
– «Астана — Атбасар — Жақсы — Рузаевка — Сарыкөл — Қостанай — РФ шекарасы» автомобиль жолының 915-1002 шақырым аралығындағы (Жақсы елді мекенінен Атбасар елді мекеніне дейін);
– «Жезқазған — Арқалық — Петропавл» автомобиль жолының 537 — 552 шақырым аралығындағы (Бұзылық елді мекенінен Сұрған елді мекеніне дейін);
Қостанай облысы
– «Қостанай – Әулиекөл – Сұрған» автожолының 218-232 шақырым аралығында (Октябрьский ауылынан Ақмола облысының шекарасына дейін).
Айта кетейік, жолды 2026 жылғы 12 қаңтар сағат 07:00-де ашу жоспарланып отыр.
