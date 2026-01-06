KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:32, 06 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Күн райының бұзылуына байланысты үш өңірде көлік қозғалысы шектелді

    АСТАНА. KAZINFORM — 6 қаңтар сағат 15:00-де ауа райының бұзылуына байланысты үш өңірдегі республикалық маңызы бар автожолдарда көліктің барлық түрлеріне шектеу қойылды. Бұл туралы ҚазАвтоЖол компаниясы мәлім етті. 

    қар
    Фото: pexels.com

    Қарағанды облысы:

    — «Қызылорда — Жезқазған — Қарағанды — Шідерті» автожолының 1067-1135 шақырым аралығы (Молодежный ауылы — Павлодар облысының шекарасы);

    — «Қалқаман — Баянауыл — Үміткер — Ботақара» автожолының 231–324 шақырым аралығы (Павлодар облысының шекарасы — Ботақара ауылы);

    — «Астана — Қабанбай батыр — Нұра — Теміртау» автожолының 51-101 шақырым аралығы (Ақмола облысының шекарасынан Нұра елді мекеніне дейін).

    Ақмола облысы:

    «Астана — Қабанбай батыр — Нұра — Теміртау» автожолының 35-51 шақырым аралығы (Қабанбай батыр ауылы — Қарағанды облысы шекарасы).

    Павлодар облысы:

    — «Қызылорда — Жезқазған — Қарағанды — Шідерті» автожолының 1135-1206 шақырым аралығы (Қарағанды облысының шекарасы — Шідерті ауылы).

    — «Қалқаман — Баянауыл — Үміткер — Ботақара» автожолының 0-231 шақырым аралығы (Қалқаман ауылы — Қарағанды облысының шекарасы).

    Жолды 2026 жылғы 6 қаңтар сағат 22:00–де ашу жоспарланған.

    Еске сала кетейік, бүгін ТЖМ ауа райына байланысты тұрғындарға ескерту жасады.

    Тегтер:
    Павлодар облысы Қарағанды облысы ҚазАвтоЖол Жол жабылды Ақмола облысы Жол Қауіпсіздік
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар