Күн райының бұзылуына байланысты үш өңірде көлік қозғалысы шектелді
АСТАНА. KAZINFORM — 6 қаңтар сағат 15:00-де ауа райының бұзылуына байланысты үш өңірдегі республикалық маңызы бар автожолдарда көліктің барлық түрлеріне шектеу қойылды. Бұл туралы ҚазАвтоЖол компаниясы мәлім етті.
Қарағанды облысы:
— «Қызылорда — Жезқазған — Қарағанды — Шідерті» автожолының 1067-1135 шақырым аралығы (Молодежный ауылы — Павлодар облысының шекарасы);
— «Қалқаман — Баянауыл — Үміткер — Ботақара» автожолының 231–324 шақырым аралығы (Павлодар облысының шекарасы — Ботақара ауылы);
— «Астана — Қабанбай батыр — Нұра — Теміртау» автожолының 51-101 шақырым аралығы (Ақмола облысының шекарасынан Нұра елді мекеніне дейін).
Ақмола облысы:
«Астана — Қабанбай батыр — Нұра — Теміртау» автожолының 35-51 шақырым аралығы (Қабанбай батыр ауылы — Қарағанды облысы шекарасы).
Павлодар облысы:
— «Қызылорда — Жезқазған — Қарағанды — Шідерті» автожолының 1135-1206 шақырым аралығы (Қарағанды облысының шекарасы — Шідерті ауылы).
— «Қалқаман — Баянауыл — Үміткер — Ботақара» автожолының 0-231 шақырым аралығы (Қалқаман ауылы — Қарағанды облысының шекарасы).
Жолды 2026 жылғы 6 қаңтар сағат 22:00–де ашу жоспарланған.
Еске сала кетейік, бүгін ТЖМ ауа райына байланысты тұрғындарға ескерту жасады.