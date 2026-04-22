Күндегі өзгерістер спутниктер мен байланысқа әсер етуі мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM – Күнде шамамен екі аптаға созылған тыныш кезеңнен кейін белсенділік күрт артқаны байқалды, деп хабарлайды Kazinform.
Астрономиялық бақылаулар дерегіне сәйкес, Күн тәжінің солтүстік және оңтүстік бөліктерінде бір мезгілде қос протуберанец атқылауы тіркелген. Сонымен қатар рентгендік сәулеленудің фондық деңгейі шамамен екі есеге өсіп, қайтадан «C» класына жеткен.
– Бақылау нәтижелері Күндегі белсенділіктің қайта жандана бастағанын көрсетеді. Протуберанцтардың қосарланған атқылауы мен рентгендік сәулеленудің артуы процестердің күшею ықтималдығын білдіреді, – делінген мамандар мәліметінде.
Ғалымдардың айтуынша, қазіргі уақытта негізгі белсенді аймақ Күн дискісінің шығыс шетінде орналасуы мүмкін. Алайда бұл құбылыстың нақты даму сценарийі әзірге белгісіз.
– Сарапшылар екі ықтимал сценарийді қарастырып отыр: белсенділік жақын күндері бәсеңдеуі мүмкін немесе керісінше күшейіп, процестердің табиғатын нақтырақ анықтауға мүмкіндік береді, – деп атап өтілген.
Мамандар Күндегі мұндай құбылыстар радиобайланысқа кедергі келтіріп, спутниктердің жұмысына әсер етуі мүмкін екенін ескертеді.
Айта кетейік, бұрын Жерге магниттік дауылдар әсер етуі мүмкін екені хабарланған.