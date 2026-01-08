Құны 79 млн теңге: мемлекет есебінен жасалатын ең қымбат оталар
АСТАНА. KAZINFORM – Құны 79 млн теңгеге дейінгі ең қымбат операциялар бүгінде барлық қазақстандыққа қолжетімді. Бұл туралы ДСМ баспасөз қызметі хабарлады.
Қазақстанда жоғары технологиялық медициналық көмек (ЖТМК) барған сайын қолжетімді және нәтижелі болып отыр, бұл мемлекеттік қаржыландыру тетіктері есебінен ең күрделі және қымбат араласуларды жүргізуге мүмкіндік береді.
Ең қымбат жоғары технологиялық операция көмекші жүрек жүйесін имплантаттау болды — оның құны 79 млн теңге.
2025 жылдың 11 айында мұндай жүйелер 59 пациентке орнатылды, олардың көпшілігі үшін операция өмір сүрудің жалғыз мүмкіндігі болды.
Құны бойынша екінші орында — аллогенді гемопоэтикалық дің жасушаларын трансплантаттау: бір жағдайда 17,4 млн теңге, барлығы 117 операция орындалды.
Сонымен қатар, жоғары технологиялық араласулар ең танымал болды:
Автоматты кардиовертер-дефибрилляторды имплантаттау — 1 963 жағдай;
бас және мойын тамырларының эндоваскулярлық эмболизациясы және окклюзиясы -1 463 жағдай;
ұрықтың дің жасушаларын трансплантаттау -1 384 жағдай.
Жоғары технологиялық медициналық көмек мамандандырылған медициналық көмектің бөлігі және диагностика мен терапияның инновациялық, ғылыми негізделген және қауіпсіз әдістерін қолдана отырып, күрделі ауруларды емдеуде қолданылады.
— Бүгінгі таңда елде 82 жоғары технологиялық медициналық технологиялар бар. ЖЖБИ терапия, педиатрия, нейрохирургия, онкология, кардиохирургия, травматология, урология, акушерлік және гинекология, сондай-ақ трансплантология сияқты негізгі клиникалық бағыттар бойынша көрсетіледі.
Республика бойынша 120-дан астам медициналық ұйым халыққа жоғары технологиялық медициналық көмек көрсетті.
Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 1,6 мыңнан астам пациентке операция жасалды, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі бойынша — 17,5 мыңға жуық.
Өтелген шығындардың жалпы көлемі 79 млрд теңгені, бір жағдайдың орташа құны 4,1 млн теңге болды, — делінген ДСМ хабарламасында.
Жоғары технологиялық медициналық көмекті дамыту және кеңейту денсаулық сақтау жүйесінің негізгі бағыттарының бірі болып қала береді, бұл өмірді сақтап қалуға, мүгедектікті азайтуға және пациенттерді ең ауыр диагноздармен де толыққанды өмірге қайтаруға мүмкіндік береді.
Айта кетелік елімізде өлім-жітім азайып, өмір сүру ұзақтығы артқаны туралы жазған едік.