    19:00, 06 Ақпан 2026 | GMT +5

    Күннің бұзылуына байланысты үш облыстағы жолдарда көлік қозғалысы шектелді

    АСТАНА. KAZINFORM - 2026 жылғы 6 ақпан сағат 19:00-де күннің бұзылуына байланысты Ақмола, Павлодар және Жамбыл облыстарындағы республикалық маңызы бар автожолдарда жолаушылар тасымалдайтын рейстік автобустар мен жүк көліктерінің қозғалысына шектеу енгізіледі.

    дорога закрыта, снег, автомобиль, метель, боран, қар
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Бұл туралы «ҚазАвтоЖол» мекемесі хабарлады.

    Ақмола облысы:

    - «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолының 16 — 200 шақырым аралығы (Астана қаласы — Павлодар облысының шекарасы);

    Павлодар облысы:

    - «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» автожолының 200-431 шақырымы аралығы (Ақмола облысы шекарасы – Атамекен ауылы);

    Жамбыл облысы:

    «РФ шекарасы – Мартөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы, Қордай асуының жаңа айналма жолы» автожолының 159-238 шақырымы аралығында (Кенен ауылынан Қайнар ауылына дейін).

    Жолды 2026 жылғы 07 ақпан сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

    Осыған дейін Қарағанды облысында бірнеше бағытта көлік қозғалысы тоқтатылатыны туралы жаздық.

     

    ҚазАвтоЖол Ауа райы Жол Көлік
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
