Құрылыс жобалары енді Qportal арқылы жүргізіледі
АСТАНА. KAZINFORM – 2026 жылғы 1 шілдеден бастап Қазақстан Республикасының Құрылыс кодексінің талаптарына сәйкес, мемлекеттік инвестициялар есебінен іске асырылатын жобалар бойынша инженерлік іздестіру жұмыстарын жүргізу және жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу Бірыңғай құрылыс порталы — Qportal.kz арқылы жүзеге асырылады.
Порталда «бір терезе» қағидаты бойынша жобалаудың негізгі процестері цифрлық форматта жүзеге асырылады.
Атап айтқанда, шартқа қол қою, жоба бойынша жұмыс тобын қалыптастыру, техникалық тапсырма мен жұмыс кестесін әзірлеу және келісу, инженерлік іздестіру нәтижелері мен жобалау-сметалық құжаттаманы келісу, сондай-ақ инженерлік іздестіру және жобалау жұмыстары бойынша орындалған жұмыстар актілерін ресімдеу жүзеге асырылады. Барлық операциялар электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылады.
Инженерлік іздестіру жұмыстары аяқталып, жобалау құжаттамасы әзірленгеннен кейін материалдар Qportal.kz арқылы сараптамаға жіберіледі.
Осылайша, инженерлік іздестіру жұмыстарын жүргізуден бастап сараптаманың қорытындысын алуға дейінгі жобалау процесінің барлық кезеңі бірыңғай цифрлық ортада жүзеге асырылады.
— Бірыңғай құрылыс порталымен жұмыс істеу жөніндегі толық нұсқаулықтар Порталдың басты бетіндегі «Тапсырыс берушінің нұсқаулықтары» бөлімінде орналастырылған. Сұрақтар туындаған жағдайда пайдаланушылар help@qportal.kz электрондық поштасы немесе +7 (7172) 57-37-30 телефоны арқылы қолдау қызметіне жүгіне алады, — делінген Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі таратқан хабарламада.
Айта кетелік Қазақстанда құрылыс жұмыстарының көлемі жарты жылда 4,1 трлн теңгеге жеткен еді.