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    Құрылтай-2026: 8 млн-нан астам сайлаушы дауыс берді

    АСТАНА. KAZINFORM — Құрылтай депутаттарын сайлауында дауыс берушілер тізіміне енгізілген 8 млн 240 мың адам таңдау жасады. Бұл туралы Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Әсел Жанәбілова айтты. 

    Құрылтай сайлауы
    Фото: Kazinform

    Оның мәліметінше, астананың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың аумақтық сайлау комиссиялары ұсынған деректерге сәйкес, сағат 16:00–дегі жағдай бойынша өңірлерде сайлаушылардың дауыс беруге қатысуы мынадай:

    1. Астана қаласы бойынша — 46,38%.
    2. Абай облысы бойынша — 71,18%.
    3. Ақмола облысы бойынша — 73,69%.
    4. Ақтөбе облысы бойынша — 75,63%.
    5. Алматы облысы бойынша — 67,23%.
    6. Атырау облысы бойынша — 63,37%.
    7. Батыс Қазақстан облысы бойынша — 61,81%.
    8. Жамбыл облысы бойынша — 69,11%.
    9. Жетісу облысы бойынша — 77,03%.
    10. Қарағанды облысы бойынша — 70,91%.
    11. Қостанай облысы бойынша — 70,09%.
    12. Қызылорда облысы бойынша — 81,38%.
    13. Маңғыстау облысы бойынша — 65,86%.
    14. Павлодар облысы бойынша — 67,06%.
    15. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша — 63,94%.
    16. Түркістан облысы бойынша — 76,73%.
    17. Ұлытау облысы бойынша — 64,29%.
    18. Шығыс Қазақстан облысы бойынша — 79,33%.
    19. Алматы қаласы бойынша — 36,65%.
    20. Шымкент қаласы бойынша — 67,92%.

    — Жалпы, еліміз бойынша сағат 16:00–де 8 240 336 сайлаушы бюллетень алды. Ол тізімге енгізілген азаматтардың 65,37 пайызын құрайды. Сайлаушылардың дауыс беруге қатысуы туралы келесі ақпарат сағат 18:00–де беріледі, — деді ол.

    Құрылтай-2026: 8 млн-нан астам сайлаушы дауыс берді
    Фото: Kazinform

    Құрылтай сайлауына қатысты барлық жаңалықпен мына сілтемеге өтіп оқи аласыздар. Елімізде тарихи Құрылтай сайлауында 145 депутаттық мандатқа «Әділет», ЖСДП, «Байтақ», ҚХП, «Ауыл» партиясы, «Ақ жол» және Respublica — барлығы 7 партиядан 545 кандидат тіркелген. 

    Құрылтай ҚР Орталық сайлау комиссиясы Сайлау-2026
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Авторлар