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    Құрылтай-2026: Сайлаушылардың 53,12 пайызы дауыс берді


    АСТАНА. KAZINFORM — Құрылтай депутаттарын сайлауында дауыс берушілер тізіміне енгізілген 6 696 002 адам таңдау жасады. Бұл туралы Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Шавхат Өтемісов айтты. 

    құрылтай
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform12:05

    Оның мәліметінше, астананың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың аумақтық сайлау комиссиялары ұсынған деректерге сәйкес, сағат 14:00–дегі жағдай бойынша өңірлерде сайлаушылардың дауыс беруге қатысуы мынадай:

    1. Астана қаласы бойынша — 40,92%.
    2. Абай облысы бойынша — 63,07%.
    3. Ақмола облысы бойынша — 61,15%.
    4. Ақтөбе облысы бойынша — 60,87%.
    5. Алматы облысы бойынша — 54,57%.
    6. Атырау облысы бойынша — 54,49%.
    7. Батыс Қазақстан облысы бойынша — 50,21%.
    8. Жамбыл облысы бойынша — 50,58%.
    9. Жетісу облысы бойынша — 62,89%.
    10. Қарағанды облысы бойынша — 62,79%.
    11. Қостанай облысы бойынша — 55,86%.
    12. Қызылорда облысы бойынша — 64,22%.
    13. Маңғыстау облысы бойынша — 50,65%.
    14. Павлодар облысы бойынша — 54,01%.
    15. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша — 58,63%.
    16. Түркістан облысы бойынша — 57,72%.
    17. Ұлытау облысы бойынша — 53,31%.
    18. Шығыс Қазақстан облысы бойынша — 61,10%.
    19. Алматы қаласы бойынша — 30,36%.
    20. Шымкент қаласы бойынша — 55,32%.

    — Жалпы, еліміз бойынша сағат 14:00–де 6 696 002 сайлаушы бюллетень алды. Ол тізімге енгізілген азаматтардың 53,12 пайызын құрайды. Сайлаушылардың дауыс беруге қатысуы туралы келесі ақпарат сағат 16:00–де беріледі, — деді ол.

    Шавкат Өтемісовтің айтуынша, азаматтардың уақытша болу орындарындағы 305 учаскеде дауыс беру аяқталды.

    Құрылтай-2026: Сайлаушылардың 53,12 пайызы дауыс берді
    Фото: Kazinform

    Құрылтай сайлауына қатысты барлық жаңалықпен мына сілтемеге өтіп оқи аласыздар. Елімізде тарихи Құрылтай сайлауында 145 депутаттық мандатқа «Әділет», ЖСДП, «Байтақ», ҚХП, «Ауыл» партиясы, «Ақ жол» және Respublica — барлығы 7 партиядан 545 кандидат тіркелген. 

    Құрылтай Саяси партиялар ҚР Орталық сайлау комиссиясы Сайлау-2026
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
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