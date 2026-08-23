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    Құрылтай-2026: Сайлаушылардың 72,15 пайызы дауыс берді

    АСТАНА. KAZINFORM — Құрылтай депутаттары сайлауында дауыс берушілер тізіміне енгізілген 9 млн-нан астам сайлаушы дауыс берді. Бұл туралы Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Шавкат Өтемісов айтты.

    Құрылтай сайлау
    Фото: Kazinform

    Оның мәліметінше, астананың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың аумақтық сайлау комиссиялары ұсынған деректерге сәйкес, сағат 18:00–дегі жағдай бойынша өңірлерде сайлаушылардың дауыс беруге қатысуы мынадай:

    1. Астана қаласы бойынша — 49,87%.
    2. Абай облысы бойынша — 77,54%.
    3. Ақмола облысы бойынша — 78,95%.
    4. Ақтөбе облысы бойынша — 84,95%.
    5. Алматы облысы бойынша — 70,04%.
    6. Атырау облысы бойынша — 69,05%.
    7. Батыс Қазақстан облысы бойынша — 71,15%.
    8. Жамбыл облысы бойынша — 83,99%.
    9. Жетісу облысы бойынша — 89,69%.
    10. Қарағанды облысы бойынша — 74,78%.
    11. Қостанай облысы бойынша — 75,31%.
    12. Қызылорда облысы бойынша — 88,09%.
    13. Маңғыстау облысы бойынша — 70,61%.
    14. Павлодар облысы бойынша — 69,99%.
    15. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша — 75,14%.
    16. Түркістан облысы бойынша — 90,17%.
    17. Ұлытау облысы бойынша — 68,23%.
    18. Шығыс Қазақстан облысы бойынша — 85,43%.
    19. Алматы қаласы бойынша — 41,06%.
    20. Шымкент қаласы бойынша — 71,89%.

    Құрылтай-2026: Сайлаушылардың 72,15 пайызы дауыс берді
    Инфографика: Kazinform

    — Жалпы, еліміз бойынша сағат 18:00–де 9 095 298 сайлаушы бюллетень алды. Ол тізімге енгізілген азаматтардың 72,15 пайызын құрайды. Сайлаушылардың дауыс беруге қатысуы туралы келесі ақпарат сағат 20:00–де беріледі, — деді ол.

    Құрылтай сайлауына қатысты барлық жаңалықпен мына сілтемеге өтіп оқи аласыздар.

    Елімізде тарихи Құрылтай сайлауында 145 депутаттық мандатқа «Әділет», ЖСДП, «Байтақ», ҚХП, «Ауыл» партиясы, «Ақ жол» және Respublica — барлығы 7 партиядан 545 кандидат тіркелген.

    Аймақ Құрылтай ҚР Орталық сайлау комиссиясы Сайлау-2026 Қоғам
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
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