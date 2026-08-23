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    Құрылтай-2026: Сайлаушылардың 17,96 пайызы бюллетень алды

    АСТАНА. KAZINFORM – Құрылтай депутаттарын сайлауда дауыс беруге құқығы бар 2 264 411 адам (17,96 пайыз) таңдауын жасап үлгерді. Бұл туралы Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Азамат Айманақұмов айтты.

    Құрылтай-2026
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Оның мәліметінше, астананың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың аумақтық сайлау комиссиялары ұсынған деректерге сәйкес сағат 10.00 –дегі жағдай бойынша өңірлерде сайлаушылардың дауыс беруге қатысуы мынадай:

    Астана қаласы бойынша – 17,01%, Абай облысы бойынша – 17,35%, Ақмола облысы бойынша – 18,91%, Ақтөбе облысы бойынша – 20,28%, Алматы облысы бойынша – 17,19%, Атырау облысы бойынша – 18,75%, Батыс Қазақстан облысы бойынша – 17,97%, Жамбыл облысы бойынша – 18,25%, Жетісу облысы бойынша – 20,87%, Қарағанды облысы бойынша – 21,06%, Қостанай облысы бойынша – 17,92%, Қызылорда облысы бойынша – 22,91%, Маңғыстау облысы бойынша – 16,92%, Павлодар облысы бойынша – 15,98%, Солтүстік Қазақстан облысы бойынша – 17,52%, Түркістан облысы бойынша – 20,39%, Ұлытау облысы бойынша – 19,41%, Шығыс Қазақстан облысы бойынша – 19,93%, Алматы қаласы бойынша – 9,96%, Шымкент қаласы бойынша – 20,39%.

    сайлау
    Инфографика: Kazinform

    - Жалпы, еліміз бойынша сағат 10.00-де 2 264 411 сайлаушы бюллетень алды. Бұл - тізімге енгізілген азаматтардың 17,96 пайызы. Сайлаушылардың дауыс беруге қатысуы туралы келесі ақпарат сағат 12.00-де беріледі, - деді ол.

    Құрылтай сайлауына қатысты барлық жаңалықпен мына сілтемеге өтіп оқи аласыздар. Елімізде тарихи Құрылтай сайлауында 145 депутаттық мандатқа «Әділет», ЖСДП, «Байтақ», ҚХП, «Ауыл» партиясы, «Ақ жол» және Respublica — барлығы 7 партиядан 545 кандидат тіркелген.

    Сайлау Құрылтай Сайлау-2026
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Авторлар