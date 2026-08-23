Құрылтай-2026: Сайлаушылардың 17,96 пайызы бюллетень алды
АСТАНА. KAZINFORM – Құрылтай депутаттарын сайлауда дауыс беруге құқығы бар 2 264 411 адам (17,96 пайыз) таңдауын жасап үлгерді. Бұл туралы Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Азамат Айманақұмов айтты.
Оның мәліметінше, астананың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың аумақтық сайлау комиссиялары ұсынған деректерге сәйкес сағат 10.00 –дегі жағдай бойынша өңірлерде сайлаушылардың дауыс беруге қатысуы мынадай:
Астана қаласы бойынша – 17,01%, Абай облысы бойынша – 17,35%, Ақмола облысы бойынша – 18,91%, Ақтөбе облысы бойынша – 20,28%, Алматы облысы бойынша – 17,19%, Атырау облысы бойынша – 18,75%, Батыс Қазақстан облысы бойынша – 17,97%, Жамбыл облысы бойынша – 18,25%, Жетісу облысы бойынша – 20,87%, Қарағанды облысы бойынша – 21,06%, Қостанай облысы бойынша – 17,92%, Қызылорда облысы бойынша – 22,91%, Маңғыстау облысы бойынша – 16,92%, Павлодар облысы бойынша – 15,98%, Солтүстік Қазақстан облысы бойынша – 17,52%, Түркістан облысы бойынша – 20,39%, Ұлытау облысы бойынша – 19,41%, Шығыс Қазақстан облысы бойынша – 19,93%, Алматы қаласы бойынша – 9,96%, Шымкент қаласы бойынша – 20,39%.
- Жалпы, еліміз бойынша сағат 10.00-де 2 264 411 сайлаушы бюллетень алды. Бұл - тізімге енгізілген азаматтардың 17,96 пайызы. Сайлаушылардың дауыс беруге қатысуы туралы келесі ақпарат сағат 12.00-де беріледі, - деді ол.
Құрылтай сайлауына қатысты барлық жаңалықпен мына сілтемеге өтіп оқи аласыздар. Елімізде тарихи Құрылтай сайлауында 145 депутаттық мандатқа «Әділет», ЖСДП, «Байтақ», ҚХП, «Ауыл» партиясы, «Ақ жол» және Respublica — барлығы 7 партиядан 545 кандидат тіркелген.