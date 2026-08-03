Құрылтай депутаттарын сайлау: ОСК бюллетень нұсқасын таныстырды
АСТАНА. KAZINFORM – Құрылтай депутаттарын сайлауға арналған дауыс беру бюллетені қандай болатыны туралы Орталық сайлау комиссиясы түсінік берді.
ОСК мүшесі Михаил Бортник ОСК Құрылтай депутаттарын сайлау жөніндегі дауыс беру бюллетенінің нысаны мен мәтінін, оларды дайындау тәртібі мен қорғаныс дәрежесін белгілейтінін атап өтті. Сонымен қатар Орталық сайлау комиссиясы сайлау бюллетеньдерін дайындауды және оларды аумақтық сайлау комиссияларына жеткізуді қамтамасыз етеді.
Дауыс беруге арналған бюллетеньге жеребеге сәйкес реттілікпен саяси партиялардың атауы және «Бәріне қарсымын» деген жол енгізіледі. Сайлау бюллетеньдерi учаскелiк сайлау комиссияларына сайлаудан ерте дегенде үш күн бұрын және сайлаудан кемінде бiр күн бұрын жеткiзiледi.
- Дауыс беру бюллетенінің бланкісі - екі жақты, А4 форматында. Түсі - көгілдір түсті. Бірінші бетінде - Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы, бюллетеньнің атауы. Екінші бетінде - 2026 жылғы 23 шілдеде өткізілген жеребе қорытындысына сәйкес ретпен саяси партиялардың атауы және «Бәріне қарсымын» деген жол. Бюллетеньдердің қорғаныс дәрежесін белгілеу жөнінде ұсыныстар әзірленді. Олар офсеттік баспа тәсілімен қолданылатын полиграфиялық қорғаныс әдісін, түсін, баспа қарпін және басқа да деректі қамтиды. Республика бойынша сайлаушылар тізіміне 12 605 788 сайлаушы енгізілген. Дауыс беруге арналған бюллетеньдер сайлау округіндегі сайлаушылардың жалпы санының 1 пайызы резервімен сайлау округіндегі сайлаушылардың санына тең мөлшерде әзірленеді. Осыған байланысты дауыс беру бюллетеньдері 12 731 847 дана көлемінде дайындалады», - деді ОСК мүшесі Михаил Бортник.
Бұдан бұрын хабарланғандай, ел аумағында учаскелік сайлау комиссиялары жұмысына кірісті.