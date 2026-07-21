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    Құрылтай депутаттарының сайлауына тағы 10 халықаралық байқаушы аккредиттелді

    АСТАНА. KAZINFORM — Құрылтай депутаттарының сайлауын бақылайтын халықаралық байқаушылар саны 86 адамға жетті. Бұл туралы Орталық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Мұхтар Ерман хабарлады.

    Құрылтай депутаттарының сайлауына тағы 10 халықаралық байқаушы аккредиттелді
    Фото: Kazinform

    Орталық сайлау комиссиясы Құрылтай депутаттарының сайлауына тағы 10 халықаралық байқаушыны аккредиттеді.

    ОСК отырысында Мұхтар Ерман халықаралық байқаушылардың кезекті тобын аккредиттеу үшін қажетті құжаттар келіп түскенін мәлім етті.

    — Олардың қатарында Үндістан, Индонезия, Малайзия және Өзбекстан мемлекеттерінің өкілдері бар. Сыртқы істер министрлігінен келіп түскен құжаттарды қарау қорытындысы бойынша Орталық сайлау комиссиясы оларды аккредиттеу туралы қаулы жобасын әзірледі, — деді Мұхтар Ерман.

    Оның айтуынша, халықаралық байқаушыларды аккредиттеу жұмысы жалғасып жатыр.

    — Бүгін қабылданған шешімді ескерсек, аккредиттелген халықаралық байқаушылардың жалпы саны 86 адамға жетеді, — деді ОСК төрағасының орынбасары.

    Еске сала кетейік, ТМД ПАА байқаушылары референдумның ұйымдастырылуы туралы айтқан еді.

    Құрылтай ҚР Орталық сайлау комиссиясы Сайлау-2026 Саясат байқау
    Тастан Тоянов
    Тастан Тоянов
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