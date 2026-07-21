Құрылтай депутаттарының сайлауына тағы 10 халықаралық байқаушы аккредиттелді
АСТАНА. KAZINFORM — Құрылтай депутаттарының сайлауын бақылайтын халықаралық байқаушылар саны 86 адамға жетті. Бұл туралы Орталық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Мұхтар Ерман хабарлады.
Орталық сайлау комиссиясы Құрылтай депутаттарының сайлауына тағы 10 халықаралық байқаушыны аккредиттеді.
ОСК отырысында Мұхтар Ерман халықаралық байқаушылардың кезекті тобын аккредиттеу үшін қажетті құжаттар келіп түскенін мәлім етті.
— Олардың қатарында Үндістан, Индонезия, Малайзия және Өзбекстан мемлекеттерінің өкілдері бар. Сыртқы істер министрлігінен келіп түскен құжаттарды қарау қорытындысы бойынша Орталық сайлау комиссиясы оларды аккредиттеу туралы қаулы жобасын әзірледі, — деді Мұхтар Ерман.
Оның айтуынша, халықаралық байқаушыларды аккредиттеу жұмысы жалғасып жатыр.
— Бүгін қабылданған шешімді ескерсек, аккредиттелген халықаралық байқаушылардың жалпы саны 86 адамға жетеді, — деді ОСК төрағасының орынбасары.
Еске сала кетейік, ТМД ПАА байқаушылары референдумның ұйымдастырылуы туралы айтқан еді.