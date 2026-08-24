Құрылтай сайлауы әділ әрі ашық өтті — ТМД миссиясының қорытындысы
АСТАНА. KAZINFORM — Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының байқаушылар миссиясы 23 тамызда өткен Құрылтай депутаттарының сайлауын бақылау қорытындысын шығарды. Қорытынды нәтижесін Орталық сайлау комиссиясында өткен брифингте ТМД миссиясының басшысы Игорь Петришенко жария етті.
Оның айтуынша, дауыс беру жоғары ұйымдастырушылық деңгейде әрі елдің сайлау заңнамасына сәйкес өтті. Миссия Қазақстан Сыртқы істер министрлігінің шақыруымен сайлауды дайындау және өткізу барысын 3 тамыздан бастап бақылады. Миссия құрамына 190 байқаушы кірді. Олар республика заңнамасы мен ашықтық, бейтараптық және араласпау қағидаттарын басшылыққа алып, еркін әрі тәуелсіз жұмыс істеді.
— Қазақстан Республикасының сайлау заңнамасы жалпыға танылған қағидаттар мен халықаралық құқықтың қолданылатын нормаларына сәйкес келеді және сайлауды еркін әрі демократиялық түрде өткізуге жеткілікті құқықтық негіз саналады, — деді Игорь Петришенко.
23 тамыз — дауыс беру күні миссия өкілдері 900-ден астам сайлау учаскесіне барды. Сондай-ақ шетелдегі сайлау учаскелеріндегі сайлау барысын бақылады. Байқаушылардың мәліметінше, барлық учаске уақытлы ашылып, дауыс беру ұйымдасқан, тыныш әрі қолайлы жағдайда өтті.
— Дауыстарды санау рәсімі конституциялық заңға сәйкес жүргізілді. Байқаушылар айтқан жекелеген ескертулер техникалық сипатта болды және оларды учаскелік комиссиялар жедел түрде жойды. Сайлау нәтижесіне әсер етуі мүмкін заң бұзушылықтар анықталған жоқ, — деп атап өтті ол.
Бақылау қорытындысында ТМД миссиясы Құрылтай депутаттарының сайлауы Қазақстан заңнамасына толық сәйкес өткізілді деген қортақ ұйғарымға келді.
— Қазақстан Республикасы Құрылтайы депутаттарының 2026 жылғы 23 тамыздағы сайлауы жоғары ұйымдастырушылық деңгейде өтіп, әділ, бәсекелі және ашық болды. Ол Қазақстан азаматтарының өз еркін білдіру құқығын жүзеге асыруын қамтамасыз етті, — делінген миссия мәлімдемесінде.
Бұған дейін Құрылтай депутаттары сайлауының нәтижесін жариялаған едік.