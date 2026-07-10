Құрылтай сайлауы: «Әділет» партиясынан қатысатын 186 кандидаттың толық тізімі
АСТАНА. KAZINFORM – «Әділет» партиясынан Құрылтай депутаттығына ұсынылатын 186 кандидаттың арасында ғылым, білім беру, бизнес, өндіріс, цифрлық сала, мәдениет, спорт және азаматтық қоғам өкілдері бар.
Құрылтай сайлауына «Әділет» партиясынан қатысатын кандидаттар тізімі:
1. Константин Авершин Викторович
2. Ербол Адаев Дәненұлы
3. Әлия Адамбаева Райымқұлқызы
4. Кендебай Адамбек Сарыбайұлы
5. Тілектес Адамбеков Серікбайұлы
6. Асхат Аймағамбетов Қанатұлы
7. Айжан Аймағанова Талғатқызы
8. Абай Алтай
9. Жарқынбек Амантайұлы
10. Гүлзира Атабаева Нұржанқызы
11. Гүлназ Атамқұлова Төреханқызы
12. Дархан Ахмедиев Мейрамұлы
13. Съезбек Ахметов Рақышұлы
14. Сәбит Ахметов Мейрамұлы
15. Ульяна Ашимова
16. Алмат Әбдікешов Жанболатұлы
17. Мұрат Әбенов Абдуләмитұлы
18. Айымгүл Әбілева Ақылбайқызы
19. Алпамыс Әбілов
20. Бекжан Әлімқұлов Мұхидинұлы
21. Мадияр Әмірғалиев Орынтайұлы
22. Эмин Әскеров Халилұлы
23. Жанарбек Әшімжанов Садықанұлы
24. Аяужан Әшімова Тұрсынбекқызы
25. Айрат Базенов Базенұлы
26. Шалкар Байбеков
27. Зүлфия Байсақова
28. Ғиззат Байтұрсынов Сейдахметұлы
29. Нұркен Бақытбекұлы
30. Әділ Балтабаев Серікұлы
31. Айнагүл Балташева Қыдырбайқызы
32. Вадим Басин Борисов
33. Ерлан Батырбеков Ғаділетұлы
34. Жолдас Батырхан Нұрланұлы
35. Марат Башимов Советұлы
36. Рустам Баялиев Ахатханұлы
37. Елдос Баялышбаев Қайыркенұлы
38. Сергей Бежецкий Владимирович
39. Нұрлан Бекназаров Құдиярұлы
40. Ренат Бектұров Нұрмолдаұлы
41. Берік Беркімбаев Серікұлы
42. Берген Беспалинов Маратұлы
43. Әсел Бәденова Жанболатқызы
44. Дәурен Битеміров Мұхтарұлы
45. Наурызбек Бірмағанбетов
46. Евгений Больгерт Андреевич
47. Сатыбалды Бұршақов Ересұлы
48. Белла Газдиева Асланбековна
49. Наталья Годунова Николаевна
50. Ербол Данағұлов Жеткергенұлы
51. Жұлдыз Данбаева Сейітқамзақызы
52. Александр Данилов Сергеевич
53. Айбек Дәдебай Арқабайұлы
54. Қазыбек Дәуіталиев Нұрсейітұлы
55. Дидарбек Ділдәбек Жұмағалиұлы
56. Нұрлан Дулатбеков Орынбасарұлы
57. Динара Егамбердиева Асылқызы
58. Бота Елеусізова Серікқызы
59. Бегалы Ералиев Ералыұлы
60. Мағжан Ералиев Абзалұлы
61. Дәурен Ерғарин Тілекұлы
62. Нұрсадық Ергешбек Ергешбекұлы
63. Шынасыл Ерназар Жеңісұлы
64. Айсұлу Ерниязова Әлімжанқызы
65. Сұнғат Есімханов Қуатұлы
66. Серік Есматов Аманжолұлы
67. Ботагөз Жақселекова Шаймарданқызы
68. Бауыржан Жамалов Салдарұлы
69. Карлығаш Жаманқұлова Қалибекқызы
70. Арман Жансeңгіров Серікұлы
71. Алмат Жүкебаев Отаубайұлы
72. Эльдар Жұмағазиев Тынышбайұлы
73. Ләззат Жылқыбаева Әуезханқызы
74. Геннадий Зенченко Геннадьевич
75. Динара Зәкиева Болатқызы
76. Еркебұлан Ильясов Сайдоллаұлы
77. Снежанна Имашева Валерьевна
78. Ақерке Искандерова Нұрғалиқызы
79. Мейрамбай Кемалов Тамабайұлы
80. Рауан Кенжеханұлы
81. Наргиза Керімбаева Абайдоллақызы
82. Дәулет Кәрібек Жамаубайұлы
83. Алтынай Көбеева Орманқалиқызы
84. Замира Кузиева Закировна
85. Юлия Кучинская Владимировна
86. Раушан Қажыбаева Жаңабергенқызы
87. Диляра Қайдарова Радикқызы
88. Дәурен Қайыпов Айтасұлы
89. Сандуғаш Қалижанова Қайыргелдіқызы
90. Арман Қалықов Қобыландыұлы
91. Дихан Қамзабекұлы
92. Лаура Қарабасова Чапайқызы
93. Шолпан Қариева Қайратқызы
94. Ерлан Қарин Тынымбайұлы
95. Шолпан Қаринова Таңатқызы
96. Ақтоты Қисықова Жанаралқызы
97. Марат Қожаев Шәдетханұлы
98. Серік Қожаниязов Салауатұлы
99. Ләззат Қожахметова Таймырқызы
100. Асқар Құйқабаев Нұртуғанұлы
101. Ақжол Құрмансейіт Ахатұлы
102. Андрей Лаврентьев Сергеевич
103. Дәурен Маралов Әділмырзаұлы
104. Нұрбек Матжани Сейілханұлы
105. Дана Медеуова Теміртайқызы
106. Жанат Мекеева Жұмағазықызы
107. Бағдат Мусин Батырбекұлы
108. Шахмұрат Мүтәліп
109. Абылай Мүтіев Құрметұлы
110. Ерқанат Мұсылманбек
111. Мұратбек Мұхамбедиев Қайырсәпиұлы
112. Әлия Мұханбетжанова Биғазықызы
113. Назгүл Мұхтарова Батыржанқызы
114. Мади Мырзағараев Жомартұлы
115. Айжан Найымбекова Ізбасханқызы
116. Бахадыр Нарымбетов Мадалыұлы
117. Гүлісхан Нахбаева Сайфулинқызы
118. Нұржан Ниязалиев Әуезұлы
119. Ербол Нұрғалиев Жолдаспекұлы
120. Бөріхан Нұрмухамедов Жолбарысұлы
121. Кирилл Осин Владимирович
122. Әмірбек Оспанбеков Қанатбекұлы
123. Шота Оспанов Сәбитбекұлы
124. Аббат Өрісбаев Жәңгірханұлы
125. Дмитрий Павленко Иванович
126. Анжелика Парсегова Борисовна
127. Ольга Перепечина Валентиновна
128. Константин Петров Викторович
129. Сергей Пономарев Михайлович
130. Шерзод Пулатов Аббозович
131. Ләззат Разбекова Мұратқызы
132. Наталья Рамазанова Сергеевна
133. Айзада Рахметова Нұрланқызы
134. Максим Рожин Николаевич
135. Мәди Рымжанов Рысбекұлы
136. Татьяна Савельева Михайлова
137. Жұлдыз Сағымбаева Әбдіполатқызы
138. Замир Сағынов Садықұлы
139. Ерлан Саиров Бияхметұлы
140. Әлібек Сайланбаев Айдосұлы
141. Эльмира Сапарова Карифоллақызы
142. Әсем Сартбаева Бахытқызы
143. Айдос Сарым Әміроллаұлы
144. Марат Себасов Бақбергенұлы
145. Елена Семидоцких Александровна
146. Айнұр Сәбитова Әлімханқызы
147. Динара Сәдуақасова Тайбасарқызы
148. Айжан Сқакова Амангелдіқызы
149. Екатерина Смышляева Васильевна
150. Ирина Соловьёва Анатольевна
151. Эльзира Солтабаева Әуесханқызы
152. Русана Сулаймонова Русланқызы
153. Аят Сүгіpбай Исатайұлы
154. Жұлдыз Сүлейменова Досбергенқызы
155. Айсұлу Сүлейменова Қанатқызы
156. Тәттігүл Талаева Жақсыбайқызы
157. Нұргүл Талғатбекова Ахатқызы
158. Әбілхайыр Тамабек Ғалымұлы
159. Мұхамедқали Тауан
160. Айжан Темербаева Маратқызы
161. Ирина Тен Сергеевна
162. Нұрбақыт Теңізбаев Молдахметұлы
163. Илья Теренченко Сергеевич
164. Тұрарбек Тілемісов Тілемісұлы
165. Гүлнар Тойлыбаева Қожағұлқызы
166. Армангүл Тоқтамұрат
167. Ерлан Тоқшылық Бейсенұлы
168. Нұрлан Толыбаев Әлішерұлы
169. Асылжан Төлегенов Қанатұлы
170. Қаныш Төлеушин Аманбайұлы
171. Қалия Төренова Батталқызы
172. Руфина Усанова Касымовна
173. Анар Фазылжан Мұратқызы
174. Әсел Хаирова Әнуарқызы
175. Мұса Хайруллиев Қарашаұлы
176. Арман Хайруллин Ғабидоллаұлы
177. Еділ Хамза
178. Имамзада Шағыртаев Қуанышбайұлы
179. Айгүл Шалбаева Дүйсенқызы
180. Үнзила Шапақ
181. Никита Шаталов Сергеевич
182. Мейрамбек Шермағамбет
183. Марат Шибұтов Мақсұмұлы
184. Ләззат Шыңғысбаева Алтынбекқызы
185. Станислав Щербаков Александрович
186. Мамирхан Юлдашев Муталибович
Айта кетейік, бұған дейін Астанада «Әділет» партиясының кезектен тыс III съезі өтіп, онда партияның сайлауалды бағдарламасы қабылданғанын және Құрылтай депутаттығына ұсынылатын 186 кандидаттың тізімі бекітілгенін жазғанбыз.