Қазақстан партиялары негізгі сайлаушылар тобын айқындады
АСТАНА. KAZINFORM – Құрылтай сайлауына байланысты үгіт-насихат науқаны қызу жүріп жатыр.
«Әділет» партиясы мұнайшылармен кездесулер өткізсе, ЖСДП мен Қазақстанның Халық партиясы әлеуметтік күн тәртібіне басымдық беріп отыр. «Байтақ» партиясы «Көліксіз күн» акциясын ұйымдастырып, «Ауыл» аграрлық мәселелерге назар аударса, «Ақ жол» кәсіпкерлермен кездесулер өткізді. Ал «Respublica» Семей қаласында форум ұйымдастырды. Үгіт-насихат науқаны жария саяси пікірталас кезеңіне өтті.
Өндіріс ұжымдарынан жастарға дейін: партиялар қандай топтарға бет бұрды
«Әділет» партиясы Атырау облысының өнеркәсіп саласы өкілдеріне – мұнайшыларға, мұнай өңдеу және вагон жасау кәсіпорындарының қызметкерлеріне, мұнай-газ саласының ардагерлері мен жастарға басымдық берді. Осы аудиториямен жұмыс барысында партия өнеркәсіпті дамыту, цифрландыру және еңбек адамын қолдау мәселелерін заң үстемдігі мен азаматтардың заң алдындағы теңдігі тақырыптарымен ұштастырды.
«Ауыл» партиясы ауыл тұрғындарына, фермерлерге және агроөнеркәсіп кешенінің өкілдеріне қарай бағыт ұстанды. Ол қарсыластарының сайлауалды бағдарламаларын сынады. Партия өкілдері «Ақ жол» мен Respublica бағдарламаларындағы жекелеген ұсыныстарға күмән келтіріп, ауыл шаруашылығы, фермерлік және ауылдарды дамыту мәселелері экономикалық күн тәртібінде анағұрлым маңызды орын алуы тиіс екенін атап өтті.
«Байтақ» партиясының негізгі аудиториясы қоршаған ортаның жай-күйіне, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға және коммуналдық инфрақұрылым сапасына бейжай қарамайтын азаматтардан құралды. Партия «жасыл» экономиканы дамыту, экологиялық қауіпсіздік және медицина қызметкерлерінің еңбек жағдайларын жақсарту мәселелерін көтерді. Ал «Көліксіз күн» акциясы арқылы экологиялық жауапкершілікті насихаттады.
Жалпыұлттық социал-демократиялық партия төрағасы Асхат Рахимжанов ҚХП-ның сынына жауап берді. Оның сөзінше, ҚХП төрағасының орынбасары Бейбіт Құсайынов ЖСДП-ға орынсыз сын таққан. Рахимжанов Конституцияның 2-бабында президенттік басқару нысаны нақты бекітілгенін айтты. Осыған сүйене отырып, ЖСДП төрағасы Қазақстан Халық партиясының өкілдері Ата заңның нормаларын қате түсіндіріп отыр деп мәлімдеді.
Қазақстан халық партиясының жауабы көп күттірген жоқ. Бейбіт Құсайынов Конституцияда бекітілген президенттік басқару нысанын емес, ЖСДП-ның сайлауалды бағдарламасындағы президенттік-парламенттік басқару моделіне қайта оралу туралы ұсынысты сынағанын мәлімдеді. ҚХП бұл бастаманы 1993 жылғы саяси үлгіге қайта оралу әрекеті деп бағалап, оның жаңа Конституцияның қағидаларына сәйкес келмейтінін айтты.
Қазақстанның «Ақ жол» Демократиялық партиясы кәсіпкерлермен және нарық реформаларын қолдаушылармен жұмысын жалғастырып келеді. Ол Respublica партиясымен ашық пікірталасқа түсіп жүр. Respublica өкілдерінің қымбат автокөліктерді көрсетуге қатысты сынына жауап ретінде «Ақ жол» өздерінің «байлыққа қарсы емес, кедейлікке қарсы» екенін мәлімдеді, яғни кәсіпкерлікті дамытуды қолдайтынын білдірді.
Ал Respublica өкілдері «Ақ жолдың» көп жылдан бері беріп келе жатқан уәделерінің іс жүзінде орындалуына күмән келтірді. Осылайша, екі партия арасындағы пікірталас жекелеген бағдарламалық тармақтардың аясынан шығып, бір саяси кеңістіктегі көшбасшылық үшін бәсекеге ұласып барады. Олар кәсіпкерлер мен оңшыл электораттың мүддесін қорғауға кімнің көбірек құқығы бар екенін де қызу талқылап келеді.
Жалпы, партияаралық бәсеке – қазіргі сайлау науқанының негізгі бағыттарының бірі. Егер үгіт-насихаттың алғашқы кезеңінде саяси партиялар негізінен өздерінің сайлауалды бағдарламаларын таныстыруға басымдық берсе, енді олар науқанды қарсыластарымен тікелей салыстыру арқылы жүргізуге көбірек ден қоя бастады. Бұл саяси пікірталастың қарқынын күшейтіп, бағдарламалар бәсекесін сайлаудың негізгі күн тәртібін айқындау құқығы үшін күреске біртіндеп ұластырып жатыр.
Айта кетейік, бұған дейін Астанада Құрылтай депутаттарының сайлауына дейінгі кері санақ іске қосылғанын жазғанбыз.