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    Құрылтай сайлауы: «Байтақ» жасылдар партиясының тізімі тіркелді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы «Байтақ» жасылдар партиясы қоғамдық бірлестігінің партиялық тізімін тіркеді.

    Құрылтай сайлауы: «Байтақ» жасылдар партиясының тізімі тіркелді
    Фото: ҚР Орталық сайлау комиссиясы

    ОСК мүшесі Азамат Айманақұмовтың айтуынша, партия 47 адамнан тұратын партиялық тізімді ұсынған.

    — Орталық сайлау комиссиясының сұрауы бойынша уәкілетті мемлекеттік органдар партиялық тізімге енгізілген кандидаттардың Конституция мен «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заң талаптарына сәйкестігін тексерді. Партиялық тізімдегі 18 кандидат — әйелдер, жастар және мүмкіндігі шектеулі адамдар. Олардың үлесі — 38,3 пайыз, белгіленген квота сақталған. Партиялық тізімге енгізілген кандидаттардың барлығы Конституция және «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заң талаптарына сәйкес келеді, — деді Азамат Айманақұмов.

    Оның мәліметінше, Парламент Мәжілісі депутаттарының алдыңғы сайлауында сайлаушылар дауысының 1-3 пайызы аралығында дауыс жинаған саяси партиялар сайлау жарнасының 70 пайызын төлейді.

    — «Байтақ» жасылдар партиясы Парламент Мәжілісінің сегізінші шақырылымы депутаттарын сайлауда 2,3 пайыз дауыс алған. Осыған байланысты партия заңнамаға сәйкес сайлау жарнасының 70 пайызы мөлшеріндегі жарнаны төледі, — деді ОСК мүшесі.

    Орталық сайлау комиссиясының шешімімен «Байтақ» жасылдар партиясының партиялық тізімі тіркелді.

    Бұған дейін Орталық сайлау комиссиясы Құрылтай депутаттарын сайлауға қатысатын «Қазақстан халық партиясының» партиялық тізімін тіркеді.

    Құрылтай Саяси партиялар ҚР Орталық сайлау комиссиясы Сайлау-2026
    Тастан Тоянов
    Тастан Тоянов
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