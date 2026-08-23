Құрылтай сайлауы: Таяу Шығыс елдерінде дауыс беру жүріп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Жексенбі күні Қазақстанның Таяу Шығыс елдеріндегі дипломатиялық өкілдіктерінде Құрылтай сайлауына арналған дауыс беру учаскелері жұмысын жалғастырып жатыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің аймақтағы меншікті тілшісі.
Өңірде жүрген және уақытша тұратын қазақстандықтар өздерінің конституциялық құқықтарын жүзеге асыру және осы маңызды саяси шараға қатысу үшін сайлау учаскелеріне таңертеңнен бері келіп жатыр.
Айта кету керек, Таяу Шығыстың бірқатар елдерінде жексенбі — жұмыс күні. Осыған қарамастан, сайлаушылар сайлау учаскелеріне барып, дауыс беруге қатысуға мүмкіндік тауып отыр.
Дауыс берушілердің қатарында қазақстандық компаниялар мен ұйымдардың қызметкерлері, студенттер, кәсіпкерлер, қазақстандық диаспораның өкілдері және Таяу Шығыста уақытша тұратын ел азаматтары бар.
Қазақстандықтар Отанынан мыңдаған шақырым қашықтықта жүргеніне қарамастан, елдің саяси өміріне қатысудың маңыздылығын және дауыс беру арқылы оның болашағына үлес қосу мүмкіндігін атап өтті.
Көптеген азаматтар үшін шетелде дауыс беру отандастарымен кездесуге мүмкіндік берді. Дипломатиялық өкілдіктер азаматтардың сайлауға қатысуы үшін қажетті жағдай жасады.
Дауыс беру жергілікті уақыт бойынша өткізіліп отыр және кешкі сағат 20:00–ге дейін жалғасады.
Сауд Арабиясы
Дауыс беру Эр-Риядтағы Қазақстан Республикасының елшілігінде орналасқан № 418 сайлау учаскесінде өтіп жатыр.
Ливан
Бейрутта № 473 сайлау учаскесі жұмыс істеп жатыр.
Оман
Оман астанасы Маскатта № 448 сайлау учаскесі жұмыс істеп жатыр.
Қатар
Қатар астанасы Дохада № 444 сайлау учаскесі жұмыс істеп жатыр.
Мысыр
Мысыр астанасы Каирде № 415 сайлау учаскесі жұмыс істеп отыр.
БАӘ
Қазақстанның БАӘ астанасы Абу-Дабидегі елшілігінің № 447 сайлау учаскесінде дауыс беру жалғасып келеді.
Израиль
Израильде дауыс беру Тель-Авивтегі № 417 сайлау учаскесінде жүріп жатыр.
Осыған дейін Лондондағы қазақстандықтар қалай дауыс беріп жатқанын жаздық.