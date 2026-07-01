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    Құрылтай сайлауын өткізуге қаржы қайдан бөлінеді — ОСК жауап берді

    АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Михаил Бортник Құрылтай депутаттарының сайлауын өткізуге бөлінетін қаржы көлемі кейінірек нақтыланатынын айтты.

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    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    — Құрылтай депутаттарының сайлауын қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты есебінен жергілікті атқарушы органдардың шоттары арқылы жүзеге асырылады. Бұл заңда көрсетілген. Алайда 2026 жылдың бюджетінде сайлау өткізу шығындары қарастырылмағандықтан, қаражат Үкімет резервінен бөлінеді, — деді Михаил Бортник ОСК отырысында.

    Оның айтуынша, қазіргі уақытта шығыстар сметасы әзірленіп жатыр, сондықтан нақты соманы атауға әлі ерте.

    — Жалпы сметаның шамамен 75 пайызы 71 мың сайлау комиссиясы мүшесінің еңбекақысын төлеуге жұмсалады. Бұл көрсеткіш өткен референдум кезіндегі шығындармен шамалас, — деді ОСК мүшесі.

    Сондай-ақ сайлау бюллетеньдерін, ақпараттық плакаттарды және сайлау учаскелерінде орналастырылатын партиялар туралы материалдарды басып шығаруға қаржы қарастырылғаны айтылды.

    Бұдан бөлек, сайлау науқанын ақпараттық сүйемелдеуге арналған бейнероликтер мен БАҚ-тағы акцияларға, сайлау комиссияларын материалдық-техникалық қамтамасыз етуге, іссапар, көлік және байланыс қызметтеріне де қаражат бөлінеді.

    — Бұл бағыттарға сайлау науқаны бюджетінің шамамен 25 пайызы жұмсалады. Нақты қаржы көлемі туралы кейінірек айта аламыз, — деді Михаил Бортник.

    Айта кетейік, Нұрлан Әбдіров Құрылтай сайлауына белсенді қатысуға шақырды.

    Сайлау Қаржы және бюджет Құрылтай ҚР Үкіметі ҚР Орталық сайлау комиссиясы Саясат
    Тастан Тоянов
    Тастан Тоянов
    Авторлар