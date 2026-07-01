Құрылтай сайлауына 7 партия қатысады — Нұрлан Әбдіров
АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров 2026 жылғы 23 тамызға тағайындалған Құрылтай депутаттарының сайлауына 7 партия қатысатынын мәлімдеді.
— Орталық сайлау комиссиясы «Ақ жол» демократиялық партиясын, «Ауыл» партиясын, «Әділет» саяси партиясын, Жалпыұлттық социал-демократиялық партияны, Қазақстанның «Байтақ» жасылдар партиясы, Қазақстан халық партиясын және «Respublica» партиясын Құрылтай депутаттарының сайлауына қатыстыру туралы қаулылар қабылдады, — деді ОСК төрағасы.
Айта кетейік, Нұрлан Әбдіров Құрылтай сайлауына белсенді қатысуға шақырды.
Сонымен қатар Құрылтай сайлауына дайындықтың күнтізбелік жоспары таныстырылды.