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    Құрылтай сайлауына 7 партия қатысады — Нұрлан Әбдіров

    АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров 2026 жылғы 23 тамызға тағайындалған Құрылтай депутаттарының сайлауына 7 партия қатысатынын мәлімдеді.

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    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    — Орталық сайлау комиссиясы «Ақ жол» демократиялық партиясын, «Ауыл» партиясын, «Әділет» саяси партиясын, Жалпыұлттық социал-демократиялық партияны, Қазақстанның «Байтақ» жасылдар партиясы, Қазақстан халық партиясын және «Respublica» партиясын Құрылтай депутаттарының сайлауына қатыстыру туралы қаулылар қабылдады, — деді ОСК төрағасы.

    Құрылтай сайлауына 7 партия қатысады — Нұрлан Әбдіров
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Айта кетейік, Нұрлан Әбдіров Құрылтай сайлауына белсенді қатысуға шақырды.

    Сонымен қатар Құрылтай сайлауына дайындықтың күнтізбелік жоспары таныстырылды.

    Құрылтай Саяси реформа Саяси партиялар ҚР Орталық сайлау комиссиясы Нұрлан Әбдіров Саясат
    Тастан Тоянов
    Тастан Тоянов
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