Құрылтайдың Аграрлық мәселелер, экология және табиғи ресуртар комитетіне қай депутаттар енгені белгілі болды
АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Құрылтайының бірінші сессиясында Аграрлық мәселелер, экология және табиғи ресуртар комитетінің мүшелері сайланды.
Аталған комитетке 17 депутат енді. Тізімді комитет төрағасы Серік Егізбаев оқыды:
Айжан Сқакова (комитет хатшысы)
Бауыржан Жамалов
Бота Елеусізова
Мағжан Ералиев
Шынасыл Ерназар
Руслан Идрисов
Мұрат Иргибаев
Замира Кузиева
Аслан Құлмағамбетов
Дәурен Маралов
Айжан Наимбекова
Ербол Нұрғалиев
Сергей Пономарев
Русана Сулаймонова
Әбілхайыр Тамабек
Арман Хайруллин
Айта кетейік, бұған дейін Айбек Дәдебай Құрылтай төрағасы болғанын жазғанбыз.