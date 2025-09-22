07:42, 22 Қыркүйек 2025 | GMT +5
Құтқарушылар 5 газ баллонын үйден шығарып, жарылыстың алдын алды
АСТАНА. KAZINFORM — Түнде Қарағанды қаласында Лихачев көшесінде екі пәтерлі тұрғын үйде өрт шықты.
ТЖМ бөлімшелерінің үйлесімді және жедел іс-қимылдарының арқасында өрт оқшауланып, толық сөндірілді.
Өртті сөндіру барысында құтқарушылар бес газ баллонды қауіпсіз жерге шығарды. Бұл — ықтимал жарылыстың алдын алды.
Зардап шеккендер жоқ. Өрттің себебі анықталып жатыр.
Айта кетейік, Шымкент қаласында төтенше жағдайлар қызметкерлері сауда ойын-сауық орталығында болған өртті сөндірді.