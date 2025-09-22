KZ
    07:42, 22 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Құтқарушылар 5 газ баллонын үйден шығарып, жарылыстың алдын алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Түнде Қарағанды қаласында Лихачев көшесінде екі пәтерлі тұрғын үйде өрт шықты.

    Алматыда өрт кезінде газ баллоны жарылып, бір адам көз жұмды
    Фото: Видеодан алынған скрин

    ТЖМ бөлімшелерінің үйлесімді және жедел іс-қимылдарының арқасында өрт оқшауланып, толық сөндірілді.

    Өртті сөндіру барысында құтқарушылар бес газ баллонды қауіпсіз жерге шығарды. Бұл — ықтимал жарылыстың алдын алды.

    Зардап шеккендер жоқ. Өрттің себебі анықталып жатыр.

    Айта кетейік, Шымкент қаласында төтенше жағдайлар қызметкерлері сауда ойын-сауық орталығында болған өртті сөндірді.

     

    Эльмира Оралбаева
    Автор
