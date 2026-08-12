Құтқарушылар тауда адасып қалған екі адамға көмектесті
АСТАНА. KAZINFORM — Қарағанды облысының Қарқаралы ауданында таулы аймақта жоғалған екі адамды іздеу жұмыстары жүргізілді.
Белгілі болғандай, күндіз ерлі-зайыптылар саңырауқұлақ теру үшін Комиссаровка шатқалынан Үштау тауына қарай барған. Кейін олармен байланыс үзілген. Оқиға туралы құтқарушыларға олардың немерелері хабарлаған.
ТЖМ іздестіру тобы ерлі-зайыптыларды Комиссаровка шатқалынан шамамен 20 шақырым қашықтықтағы Қаратока кордоны маңынан тапты.
Оларға медициналық көмек қажет болмады. Құтқарушылар ерлі-зайыптыларды қауіпсіз жерге алып шықты.