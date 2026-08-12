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    Құтқарушылар тауда адасып қалған екі адамға көмектесті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қарағанды облысының Қарқаралы ауданында таулы аймақта жоғалған екі адамды іздеу жұмыстары жүргізілді. 

    құтқарушылар
    Фото: видеодан алынған скрин

    Белгілі болғандай, күндіз ерлі-зайыптылар саңырауқұлақ теру үшін Комиссаровка шатқалынан Үштау тауына қарай барған. Кейін олармен байланыс үзілген. Оқиға туралы құтқарушыларға олардың немерелері хабарлаған.

    ТЖМ іздестіру тобы ерлі-зайыптыларды Комиссаровка шатқалынан шамамен 20 шақырым қашықтықтағы Қаратока кордоны маңынан тапты.

    Оларға медициналық көмек қажет болмады. Құтқарушылар ерлі-зайыптыларды қауіпсіз жерге алып шықты. 

    Қарағанды облысы Құтқарушылар
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар