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    Күтпеген қонақ: жабайы қабан мен торайлары фототұзаққа түсіп қалды

    АСТАНА. KAZINFORM – Науырзым қорығында орнатылған фототұзаққа жабайы қабан түсіп қалды. 

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    Фото: видеодан алынған кадр

    Бұл — қорық аумағындағы жануарлар дүниесінің табиғи тіршілігін бақылаудың бір қызықты сәті.

    Қабан туралы қызықты фактілер:

    • Қабан — Қазақстанның табиғи экожүйелерінде маңызды рөл атқаратын жануар.
    • Иіс сезу қабілеті өте жақсы дамыған, қорегін көбіне иіс арқылы іздейді.
    • Қорегі алуан түрлі: өсімдіктердің тамыры, тұқымы, жемісі және ұсақ жәндіктермен қоректенеді.
    • Көбіне түнгі уақытта белсенді болады.
    • Топырақты қазып, орман төсенішін араластыру арқылы табиғи процестерге әсер етеді.
    • Фототұзақ қабандардың қозғалысын адам қатысуынсыз бақылауға мүмкіндік береді.

    Табиғаттағы әрбір кадр — қорықтағы жануарлар дүниесінің құпия өмірінен сыр шертетін құнды дерек.

    Бұған дейін Науырзым қорығында сілеусін фототұзаққа түскенін жазған едік.

    Табиғат Экология Жануарлар
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Авторлар