Күтпеген қонақ: жабайы қабан мен торайлары фототұзаққа түсіп қалды
АСТАНА. KAZINFORM – Науырзым қорығында орнатылған фототұзаққа жабайы қабан түсіп қалды.
Бұл — қорық аумағындағы жануарлар дүниесінің табиғи тіршілігін бақылаудың бір қызықты сәті.
Қабан туралы қызықты фактілер:
• Қабан — Қазақстанның табиғи экожүйелерінде маңызды рөл атқаратын жануар.
• Иіс сезу қабілеті өте жақсы дамыған, қорегін көбіне иіс арқылы іздейді.
• Қорегі алуан түрлі: өсімдіктердің тамыры, тұқымы, жемісі және ұсақ жәндіктермен қоректенеді.
• Көбіне түнгі уақытта белсенді болады.
• Топырақты қазып, орман төсенішін араластыру арқылы табиғи процестерге әсер етеді.
• Фототұзақ қабандардың қозғалысын адам қатысуынсыз бақылауға мүмкіндік береді.
Табиғаттағы әрбір кадр — қорықтағы жануарлар дүниесінің құпия өмірінен сыр шертетін құнды дерек.
Бұған дейін Науырзым қорығында сілеусін фототұзаққа түскенін жазған едік.