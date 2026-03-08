Кувейт Таяу Шығыстағы қақтығысқа байланысты мұнай өндіруді қысқартты
АСТАНА. KAZINFORM — Kuwait Petroleum Corporation Таяу Шығыста жалғасып жатқан қақтығыс жағдайында форс-мажорлық жағдай жариялап, мұнай өндіруді қысқарта бастады, деп хабарлайды Reuters.
Дереккөздің мәліметінше, бұл шешім Ирак пен Катардан мұнай мен газ жеткізілімін бұрын жарияланған қысқартудан одан әрі ұлғайтты. АҚШ пен Иран арасындағы әскери қақтығыс сегізінші күн қатарынан өңірден энергия ресурстарының жеткізілуіне кедергі келтіріп отыр.
Соғыс мұнай және сұйытылған табиғи газ жеткізілімдерінің шамамен 20% өтетін әлемдегі негізгі мұнай тасымалдау жолдарының бірі Ормуз бұғазының қоршауына әкелді.
Компания шикі мұнай өндірісі мен қайта өңдеу көлемін қысқартты, бірақ қандай көлемдер туралы айтылып тұрғаны нақты көрсетілмеді.
Еске салсақ, ақпанда Кувейт күніне шамамен 2,6 миллион баррель мұнай өндірген.
Компания бұл шешімнің профилактикалық сипатта екенін және жағдайдың қалай өрбігеніне байланысты қайта қаралатынын атап өтті. Ол сондай-ақ міселе шешіліп, рұқсат етілген кезде бұрынғы өндіріс деңгейін қалпына келтіруге дайын екенін мәлімдеді.
Хабарламада форс-мажорлық жағдайдың Иранның Ормуз бұғазы арқылы кемелердің өтуіне қауіп төнуі, Кувейтке шабуылдардың жалғасуы және Парсы шығанағында мұнай мен мұнай өнімдерін тасымалдауға жарамды кемелердің мүлдем болмауы аясында жарияланғаны айтылған. Компания қосымша түсініктеме беруден бас тартты.
Осы уақытта АҚШ пен Иран арасындағы қақтығыс шиеленісті. Тегеран АҚШ әскери базалары орналасқан Израиль мен Парсы шығанағы елдеріндегі нысандарға соққы берді. Бұған жауап ретінде Иран қолдау білдіретін «Хезболла» қозғалысы шекарадан оқ жаудырғаннан кейін Израиль Ливанға жаңа шабуылдар жасады.
Бұған дейін Qatar Energy газ жеткізіліміне қатысты форс-мажор жариялады. Сондай-ақ компания сұйытылған табиғи газ өндіруді тоқтатқаны белгілі болды.
Таяу Шығыстағы жағдайға байланысты Сауд Арабиясындағы ең ірі мұнай өңдеу зауыты да жұмысын тоқтатты.