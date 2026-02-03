Кувейттің жаңа министрлері ел әмірінің алдында ант берді
АСТАНА. KAZINFORM – Кувейт үкіметінің жаңа құрамы Баян сарайында өткен ресми рәсімнен кейін өз міндеттерін атқаруға кірісті, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Кувейттің KUNA ақпарат агенттігінің хабарлауынша, кабинетте жақында болған ауыс-түйістен кейін тағайындалған жаңа министрлер дүйсенбі күні шейх Мишаль әл-Ахмад әл-Джабер ас-Сабахтың алдында конституциялық ант берді.
Рәсім дүйсенбі күні Баян сарайында мұрагер ханзада Сабах әл-Халед әл-Хамад ас-Сабах пен үкіметтің жаңа мүшелерін әмірге таныстырған премьер-министр Ахмад Абдалла әл-Ахмад ас-Сабахтың қатысуымен өтті.
Антты министрлер кабинетінің жаңа мүшелері қабылдады:
Усама Будаи – Сауда және өнеркәсіп министрі. Ол бұрын Al-Mawashi көлік және сауда компаниясын басқарды және Zain телекоммуникациялар тобында басшылық қызметтер атқарды;
Джаррах Джабер ас-Сабах – Сыртқы істер министрі, кәсіби дипломат, бұрын сыртқы істер министрінің орынбасары қызметін атқарды;
Рим Гази әл-Фулайдж – Даму және тұрақтылық істері жөніндегі мемлекеттік министр. Бұрын Азық-түлік және тамақтану жөніндегі мемлекеттік басқарма төрағасы және бас директоры қызметін атқарған;
Тарек Әл-Джалахма – Жастар істері және спорт жөніндегі мемлекеттік министр. Бұрынғы футболшы және BeIn Sports телеарнасының танымал комментаторы;
Абдулазиз әл-Марзук – Экономика істері және инвестициялар жөніндегі мемлекеттік министр. Бұған дейін Кувейт қор биржасы комитетінің мүшесі болған.
Якуб ар-Рифаи – Қаржы министрі. Бұған дейін Кувейт банк одағының бас хатшысы қызметін атқарған.
Даму және тұрақтылық істері министрі лауазымы алғаш рет құрылды және биліктің әлеуметтік-экономикалық және экологиялық күн тәртібіндегі институционалдық үйлестіруді нығайтуға деген міндеттемесін танытып отыр.
Өз кезегінде, экономикалық және инвестициялық портфельдерді қайта үлестіру аймақтық және жаһандық қыр көрсетулер аясында басқару моделін кеңінен түзетудің бір бөлігі ретінде қарастырылып отыр.
Рәсімге сондай-ақ премьер-министрдің бірінші орынбасары және Ішкі істер министрі шейх Фахд ас-Сабах, Әмір сарайы істері жөніндегі министр шейх Хамад Джабер ас-Сабах, сондай-ақ Әмір сарайының жоғары лауазымды өкілдері қатысты.
Үкіметтегі ауыс-түйіс әмір жарлығымен жексенбі күні мақұлданды, кабинет құрамына жеті жаңа мүше қосылып, үш министр ауыстырылды. Әмір жарлығымен жарияланған ауыстыру кабинет санын премьер-министрді қоспағанда 21 мүшеге дейін арттырып отыр.
Әмір жарлығымен сондай-ақ Омар Сауд Абдулазиз әл-Омардың портфелінің атауы өзгертілді: бұрын ол байланыс істері жөніндегі мемлекеттік министр қызметін атқарған, содан кейін оның мандаты кеңейтіліп, байланыс және ақпараттық технологиялар істері жөніндегі мемлекеттік министр болып өзгертілді.
Өз кезегінде ағылшын тіліндегі күнделікті Kuwait Times газеті бас редакторының орынбасары Абдулла Субайх Абдулла Буфтайн үкіметтің қайта құрылуы аясында әмір жарлығымен ақпарат және мәдениет министрі болып тағайындалды. Оның есімі Кувейт ақпарат агенттігі KUNA-ның ант беру рәсімі туралы хабарламасында аталмаған.
Таяу Шығыстың басқа елдері сияқты Кувейт мемлекеттік басқару жүйесінде министр және мемлекеттік министр лауазымдары бар.
Министр тәуелсіз ведомствоны басқарады, ал мемлекеттік министр өз министрлігін құрмай, белгілі бір саланы басқаратын үкімет мүшесі. Екі лауазым да министрлер кабинетінің жұмысына қатысуды көздейді, бірақ бұл портфолиолар арасында өкілеттік ауқымы мен жауапкершілік деңгейі әртүрлі.
