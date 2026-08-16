«Лала» дауылы күшейіп, Гавайи аралдарына бет алды
АСТАНА. KAZINFORM — «Лала» дауылы Гавайидің Үлкен аралына тікелей соққы беруі мүмкін. Сирек кездесетін құбылыс аралға бағыт алып келеді. Бұл туралы Associated Press хабарлады.
АҚШ-тың Ұлттық дауыл орталығының (NHC) мәліметінше, «Лала» дауылының тұрақты жел жылдамдығы сағатына 120 шақырымға дейін жетіп, дауыл 1-санатқа көтерілді. Үлкен аралға соңғы 155 жыл ішінде дауыл тікелей соққан жоқ. Бұл жолы дауыл аралға жеткен-жетпегеніне қарамастан, синоптиктер Мауна-Кеа жанартауы орналасқан таулы аймақтарға 63,5 сантиметрге дейін жауын-шашын түсуі мүмкін екенін ескертті.
Бұл таулы өңірлерде адам өміріне қауіп төндіретін көшкіндерге әкелуі мүмкін. Ол жерде кейбір тұрғындар орталықтандырылған коммуналдық желілерден тыс, өздері салған үйлерде тұрады. Билік мұндай тұрғындарды тез арада қауіпсіз жерден баспана табуға шақырды.
NHC тіпті дауыл күшейген жағдайда таулардың шыңдарында, сондай-ақ жел соғатын және ық жақ беткейлерде жел жылдамдығы болжамда көрсетілген жылдамдықтан 30 пайызға жоғары болуы мүмкін екенін ескертті.
Мауи, Молокаи, Ланаи, Кахоолаве, Оаху, Кауаи және Ниихау аралдарында тропикалық дауыл туралы ескерту жарияланды.
Билік тұрғындарды дауыл қаупіне байыппен қарауға шақырды. Гавайи тұрғындарының дені наурызда болған жойқын су тасқынының зардаптарын жоюмен айналысып жатыр. Толық қалпына келіп үлгермеген фермерлер жаңа шығындарға алаңдап отыр. Бұл туралы Гавайи фермерлер бюросының директоры Брайан Миямото мәлімдеді.
Айта кетейік, Шығыс Қазақстандағы Малоубинка ауылында қатты дауылдан үйлер мен шаруашылық құрылыстар бүлінді.