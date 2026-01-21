Lamborghini 2025 жылы премиум автокөліктердің сатылымын рекордтық деңгейге жеткізді
АСТАНА. KAZINFORM — Италиялық премиум автокөлік өндірушісі Lamborghini 2025 жылы спорткар сатылымы бойынша тарихи рекорд орнатты. Бұл туралы Reuters агенттігі жазды.
2025 жылы компания әлем бойынша 10 747 автомобиль сатты. Бұл — Lamborghini компаниясының бүкіл тарихындағы ең жоғары көрсеткіш.
Өндіруші мұндай жоғары нәтижені гибридті автокөліктерді дамытуға бағытталған стратегиясымен, сондай-ақ барлық аймақтардағы тұрақты сатылым көрсеткіштерімен байланыстырады.
Сатылым көлемі ең жоғары болған өңір — Еуропа, Таяу Шығыс және Африка. Бұл аймақта 4 650 спорткар сатылған.
Екінші орында Солтүстік және Оңтүстік Америка — 3 347 автомобиль.
Үшінші орында Азия–Тынық мұхиты өңірі, мұнда 2 750 көлік өткізілген.
Lamborghini компаниясының бас директоры Штефан Винкельманның айтуынша, рекордтық жеткізілімдер брендтің күрделі жаһандық жағдайдың өзінде бәсекелестерінен ерекшелене алатынын айқын көрсетеді.
Сарапшылар сондай-ақ Еуропада өндірілген премиум және люкс автокөліктердің сатылымы тұрақты түрде өсіп жатқанын атап өтті. Қымбат еуропалық көліктерге деген сұраныс айтарлықтай артқан, ал кейбір модельдер бойынша сатылым көлемі тіпті шектеулер енгізілгенге дейінгі деңгейден де асып түскен.
Сонымен қатар, басқа да брендтер оң динамика көрсетті:
Audi — сатылымы 25,4%-ға өсіп, 3 600 көлікке жетті;
Porsche — 5,7%-ға артып, 2 055 бірлік сатты;
Lamborghini — 5,9%-ға өсіп, 143 автомобиль өткізді.
Әсіресе Ferrari (75,6%-ға өсім, 72 көлік) және Rolls-Royce (62,7%-ға өсім, 205 көлік) көрсеткіштері ерекше көзге түсті.