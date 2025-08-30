Латвия фермерлері жауын-шашын салдарынан 93 млн еуроға жуық шығынға батты
АСТАНА. KAZINFORM — Латвияда ұзаққа созылған жауын-шашын салдарынан жалпы көлемі 79 мың гектарға жуық жер зардап шеккен, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.
Ал ауыл шаруашылығындағы алдын ала есептелген жалпы шығын 93 миллион еуроға жуық.
Латвия радиосы мен Латвия теледидарының жаңалық порталына сілтеме жасап хабарлағандай, бұл көрсеткіштер тамыз айының соңына дейін жиналған Жергілікті қолдау қызметінің (СПС) деректеріне негізделген.
Латвия Ауыл шаруашылығы министрлігі Еуропалық комиссия мен басқа да мүше елдердің назарын елдегі ерекше қолайсыз жағдайға аударды. Министрлік жауын-шашынның ауыл шаруашылығына айтарлықтай әсер еткенін мәлімдеп, Латвия үкіметі ауыл шаруашылығы секторында 5 тамыз бен 4 қараша аралығында төтенше жағдай жариялағанын хабарлады.
Эстония да 2025 жылғы вегетация кезеңі қатты жауын-шашын мен бұршақтың салдарынан қиын болғанын мәлімдеді. Эстонияда сәуірден шілдеге дейінгі вегетациялық кезеңдегі жауын-шашын мөлшері орташа есеппен нормадан 134%-ға асып, кейбір өңірлерде бұл көрсеткіш 170%-дан да жоғары болған.
Эстониялық фермерлер көптеген қиындыққа тап болды: егіс алқаптарының су басуы, егіншілік жұмыстарының күрделенуі, өнімнің аздығы, егіннің кеш және баяу жиналуы, аурулар мен арамшөптердің басуы, күздік дақылдарды кеш егу және тағы басқа мәселелер. Осы аптада Эстония Ауыл шаруашылығы министрі ЕО-ның ауыл шаруашылығы және азық-түлік жөніндегі комиссарына хат жолдап, қалыптасқан жағдай туралы хабарлап, фермерлерге ауыл шаруашылығы резерві есебінен жедел көмек көрсетуді сұрады.
Артық жауын-шашын Еуропаның басқа да өңірлерінде байқалды – атап айтқанда, Данияда, Германияның солтүстігі мен солтүстік-шығысында, Польшаның солтүстігінде, Румынияның солтүстік-орталығында, Италияның солтүстік және орталық бөліктерінде, сондай-ақ Испанияның Жерорта теңізі жағалауында.
Сонымен бірге, Еуропада 1 шілде мен 16 тамыз аралығында ауа райы жағдайы біркелкі болмады. Жауын-шашынның айтарлықтай тапшылығы Пиреней түбегінің солтүстік-батысында, Францияның оңтүстік-батысында, Румынияның оңтүстігінде, Болгария мен Грекияның көп бөлігінде, сондай-ақ Қара теңіз жағалауларында тіркелді. Бұл өңірлердің көбінде орман өрттері болды.
