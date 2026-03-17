Іле өзенінде шілде айына дейін балық аулауға тыйым салынды
ҚОНАЕВ. KAZINFORM — Балқаш-Алакөл облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы Іле өзенінде балық аулауға тыйым салынғанын хабарлады.
Инспекцияның 2026 жылдың 16 наурызындағы № 22 бұйрығына сәйкес, балықтардың уылдырық шашу кезеңінде Шарын өзенінің сағасынан Қытай Халық Республикасының мемлекеттік шекарасына дейін Іле өзенінде балық аулауға болмайды. Тыйым 25 наурыздан бастап күшіне енеді және 5 шілде дейін жалғасады.
Сонымен қатар инспекция өкілдері облысаралық өзге де су қоймаларында шектеу қойылса, ол туралы қосымша хабарланатынын атап өтті.
— Қапшағай су қоймасында, Балқаш көлінде, Алакөл көлдер жүйесінде және Қаратал, Ақсу, Лепсі, Аягөз өзендерінде балық аулауға тыйым салуды енгізу мерзімдері осы су айдындарына зерттеу жүргізу нәтижелері бойынша қосымша хабарланатын болады, — делінген мәлімдемеде.
Еске салайық, бұған дейін 2026 жылдың 1 наурызынан 31 мамырына дейін Ортаңғы Көлсай, Төменгі Көлсай, Қайыңды көлдерінде және парк аумағындағы барлық өзен суларында әуесқойлық және спорттық мақсатта балық аулауға тыйым салынды.