  • kz
    09:49, 17 Наурыз 2026 | GMT +5

    Іле өзенінде шілде айына дейін балық аулауға тыйым салынды

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM — Балқаш-Алакөл облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы Іле өзенінде балық аулауға тыйым салынғанын хабарлады. 

    Іле өзенінде шілде айына дейін балық аулауға тыйым салынды
    Фото: Pexels

    Инспекцияның 2026 жылдың 16 наурызындағы № 22 бұйрығына сәйкес, балықтардың уылдырық шашу кезеңінде Шарын өзенінің сағасынан Қытай Халық Республикасының мемлекеттік шекарасына дейін Іле өзенінде балық аулауға болмайды. Тыйым 25 наурыздан бастап күшіне енеді және 5 шілде дейін жалғасады.

    Сонымен қатар инспекция өкілдері облысаралық өзге де су қоймаларында шектеу қойылса, ол туралы қосымша хабарланатынын атап өтті.

    — Қапшағай су қоймасында, Балқаш көлінде, Алакөл көлдер жүйесінде және Қаратал, Ақсу, Лепсі, Аягөз өзендерінде балық аулауға тыйым салуды енгізу мерзімдері осы су айдындарына зерттеу жүргізу нәтижелері бойынша қосымша хабарланатын болады, — делінген мәлімдемеде.

    Еске салайық, бұған дейін 2026 жылдың 1 наурызынан 31 мамырына дейін Ортаңғы Көлсай, Төменгі Көлсай, Қайыңды көлдерінде және парк аумағындағы барлық өзен суларында әуесқойлық және спорттық мақсатта балық аулауға тыйым салынды.

     

    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
