«Леонардо» дауылы: Испанияда 3 мыңға жуық адам эвакуацияланды
АСТАНА. KAZINFORM — Толассыз жауған жаңбырдың салдарынан Андалусияның кең аумақтарын су басты. Ауа райының қолайсыздығынан жолдар жабылып, үйлерді су басып, Кадис, Хаэн және Малага провинцияларында 3 мыңға жуық адам эвакуацияланды, деп хабарлайды Euronews.
Альмерияны қоспағанда, бүкіл елде жүрдек пойыздардың қызметі тоқтатылып, мектептер уақытша жабылды. Гибралтардағы Грасалема, Ронда және бұғаз аймақтарында қызыл дабыл жарияланды, синоптиктер бір шаршы метрге 150 литрге дейін жауын жауады деп болжады.
Өзеннің 19 аймағында су деңгейі көтерілді, оның -6-уында өте қауіпті деңгей тіркелді. Таулы елді мекендердің тұрғындары су тасқынымен өздері күресіп жатыр, төтенше жағдайлар қызметі өзен арналарының жағдайын бақылауға алды.
Әзірге зардап шеккендер туралы мәлімет жоқ. Бірақ билік бірқатар дауылдан кейін ылғалға қаныққан топырақ суды сіңіру қабілетін жоғалтқанын ескертті.
Малага және Севилья әуежайларында рейстердің кешігуі тіркелді, Гибралтар аймағындағы желдің екпіні 100 км/сағ жетеді, ал Сьерра-Невададағы еріген қар су тасқыны қаупін арттырды.
Тұрғындарды су басқан жолдарда көлік жүргізуден аулақ болуға шақырады және төтенше жағдайлар қызметтерін елемегені үшін 30 000 еуроға дейін айыппұл салынады деп ескертілді. Толассыз жауын алдағы күндері де жалғасады деп болжанған. Бұл осы қыс Испаниядағы соңғы 5 жылдағы ең ылғалды болуы мүмкін.
Он күн бұрын Индонезияда лай көшкіні мен су тасқыны салдарынан 7 адам мерт болды.
Ал Мозамбикте су тасқынынан 500 мыңнан астам адам зардап шекті.