Лифтінің құлауы кезінде зардап шеккен 2 жұмысшының жағдайы қалай
АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы науқастардың бірінің жағдайы орташа ауыр, ал екіншісінікі ауыр деп бағаланып отырғанын мәлім етті.
Төлебаев көшесінде орналасқан үйдің лифтін жөндеу кезінде қайғылы жағдай салдарынан лифт компаниясының бір қызметкері оқиға орнында көз жұмды. Тағы екі қызметкер № 1 көпбейінді қалалық ауруханаға жеткізілді.
— Науқастардың бірінің жағдайы орташа ауыр, ал екіншісінікі ауыр деп бағаланып отыр. Бір науқас анестезиология, реанимация және интенсивті терапия бөлімшесінде, ал екіншісі политравма бөлімінде жатыр. Оларға қажетті барлық медициналық көмек көрсетіліп жатыр, — делінген хабарламада.
Еске салсақ, елордада тамыз айында ішінде бала болған лифт үзіліп кетті. Төтенше жағдай елорданың М. Төлебаев көшесіндегі көпқабатты тұрғын үйде тіркелгені белгілі.
Осыған дейін хабарланғандай, қазір елдің тұрғын үй қорында 33 858 лифт жабдығы бар. Оның ішінде 4 144 лифт 25 жылдан астам пайдаланылып келеді, ал 3 195 лифт техникалық қызмет көрсету аясында күрделі жөндеу жүргізуді талап етеді.