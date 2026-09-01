Лионель Месси Аргентина құрамасындағы мансабын аяқтады
АСТАНА. KAZINFORM – Аргентина құрамасының капитаны Лионель Месси 39 жасында ұлттық құрамадан кететінін мәлімдеді, деп хабарлайды Reuters агенттігі.
Футболшы бұл шешімін 31 тамызда жариялады. Месси Аргентина құрамасында 2005 жылдан бері ойнады. 207 матчқа қатысып, 125 гол соқты. Бұл екеуі де ұлттық құрама үшін рекорд саналады.
Месси ұлттық құрамамен бірге 2022 жылғы әлем чемпионатын және 2021 және 2024 жылдары екі рет Америка кубогын жеңіп алды. 2026 жылғы әлем чемпионатында Аргентина финалға шығып, Испанияға қосымша уақытта 0-1 есебімен жеңілді.
Қоштасу сөзінде Месси шешім қабылдау қиын болғанын, бірақ мансабының осы кезеңін аяқтайтын уақыт келгенін айтты. Ол ұлттық құрама үшін әрқашан барын салғанын атап өтті және аргентиналық ойыншылардың келесі буынына сенім білдірді.
Сонымен қатар Месси клубтық мансабын америкалық Inter Miami-де жалғастырады.
Бұған дейін Родри Мессидің орнын басып, 2026 жылғы әлем чемпионатының үздік ойыншысы атанғанын жазған едік.