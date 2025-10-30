Лисаковта темір рудасы қалдығын қайта өңдейтін өнеркәсіптік кешен салынады
ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM – Қазақстан «жасыл экономика» мен экологиялық тұрақтылыққа бағытталған индустриялық жаңғыру жолын жалғастыруда. Лисаков қаласында іске қосылатын жаңа жоба – кен өндіру қалдықтарын қайта өңдеп, өнеркәсіптің экологиялық және технологиялық әлеуетін арттыруға бағытталған маңызды бастама.
Qarmet Recycling және FST Engineering Co. компаниялары Лисаков қаласында темір рудасы қалдықтарын қайта өңдеуге арналған бірлескен жобаны жүзеге асыру туралы алдын ала келісімге қол қойды. Жаңа өндіріс орны өңірдегі минералдық ресурстарды екінші айналымға енгізу бағытындағы ең ірі өнеркәсіптік кешендердің бірі болмақ.
Басты мақсат — экологиялық тұрғыдан қауіпсіз әрі заманауи өндіріс құру. Бұл бастама бағалы шикізатты қайта айналымға енгізіп, табиғи ресурстарға түсетін салмақты азайтуға мүмкіндік береді. Жоба халықаралық стандарттар мен инновациялық инженерлік шешімдерді қолдана отырып жүзеге асырылады.
Алғашқы кезеңде жыл сайын шамамен екі миллион тонна қайталама шикізат өңделіп, нәтижесінде бір миллион тоннадан астам темір рудасы концентраты алынбақ. Бұл концентрат кейін металлургия өндірісіне жөнелтіліп, саладағы шикізат тапшылығын азайтуға сеп болады.
1994 жылы құрылған FST Engineering Co. – инженерлік жобалау және өнеркәсіптік кешендер саласында беделді халықаралық компания. Ол кен өндіруден бастап болат өндіруге дейінгі толық циклді технологиялық шешімдерді ұсынады. Халықаралық серіктестің тәжірибесі мен инновациялық тәсілдері қазақстандық өндіріс талаптарына бейімделмек.
«Жоба екі негізгі бағыт бойынша жүзеге асырылады. Бірінші бағыт – өнімді кейінгі дефосфоризациямен өңдеу, оған кешенді зерттеу жүргізу және алынған концентраттың жоғары сапасын қамтамасыз ететін оңтайлы технологиялық схеманы таңдау кіреді. Екінші бағыт – темір рудаларын өңдеу және дефосфоризация процестері. Қазіргі кезеңде зертханалық зерттеу үшін шикізат үлгілерін жіберу жоспарланып отыр, олардың нәтижесі өнеркәсіптік өңдеу технологиясын қалыптастырудың негізі болады», – деді Qarmet компаниясының қайта өңдеу жөніндегі директоры Сергей Малыхин.
Өткен жылы Qarmet компаниясы қайта өңдеу саласына арналған халықаралық «Qarmet Recycling» форумын өткізген болатын. Қазіргі таңда компанияның қарамағында тарихи тұрғыда жинақталған 750 миллион тоннадан астам қайталама шикізат бар. Олардың қатарында болат балқыту және домна шлактары, көмір байыту өнімдері, тау жыныстары мен өзге де қалдықтар бар. Бұл ресурстар бүгінде өнеркәсіптің түрлі салаларында кеңінен қолданылуда.
Qarmet қайталама шикізатты қайта өңдеуді экономикалық тұрғыдан тиімді шешім ретінде ғана емес, сонымен қатар орнықты дамудың негізгі құрамдас бөлігі деп қарастырады. Мұндай жобалар өндірістік қалдықтарды азайтып, көміртек ізін төмендетуге және бағалы компоненттерді қайта өндіріс айналымына енгізуге жол ашады. Осылайша компания тұйық циклді, ресурстарды толық пайдалануға негізделген экономикалық модель қалыптастыруда.
Бұл бастама табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға, экологиялық жүктемені азайтуға және компанияның ESG-трансформация саласындағы ұстанымын нығайтуға мүмкіндік береді. Сонымен бірге жаңа технологияларды енгізу арқылы жаңа жұмыс орындары ашылып, ғылыми-техникалық ынтымақтастық артып, Қазақстанның металлургия саласындағы экспорттық әлеуеті кеңейе түспек.
Qarmet алдағы уақытта да экологиялық инновацияларды дамытуға басымдық беріп, ресурстарды тиімді пайдалану және өнеркәсіптік қуатты арттыру арқылы ел экономикасының тұрақты өсуіне өз үлесін қосуды көздеп отыр.