Лисаковскіде полициядан қашпақ болған жүргізуші қаза тапты
ҚОСТАНАЙ. KAZINFORM — Лисаковскіде жүргізушінің полициядан қашып құтылуға тырысқан әрекеті қайғылы жағдаймен аяқталды. Қауіпті маневрлер жасаған жүргізуші жарық бағанасына соғылғаннан кейін қаза тапты, деп хабарлайды Kazinform.
1 желтоқсанда Лисаковск қаласында патрульдік полиция қызметкерлері жолда қауіпті маневр жасаған және жаяу жүргінші өткелінде жаяу жүргіншіге жол бермеген ВАЗ-21093 автокөлігіне назар аударған.
Тәртіп сақшыларының заңды тоқтату талабына ер адам еш мән берместен қозғалысын жалғастырған. Сондай-ақ аталған автокөліктің мемлекеттік тіркеу нөмірінсіз жүргені анықталды.
Айналма жолайрығы тұсында жүргізуші қарсы қозғалыс жолағына шығып, жарық жүйесінің бетон бағанасына соғылған. Алған жарақаттарынан ер адам оқиға орнында көз жұмды. Ал көлік жолаушысы жарақат алып, ауруханаға жеткізілді.
Алдын ала деректер бойынша, қаза тапқан адам бұған дейін көлікті мас күйінде басқарғаны үшін жауапкершілікке тартылған екен. Оқиғаға қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды, жағдайдың барлық мән-жайы анықталып жатыр.
Полиция мас күйінде көлік басқару және Жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзу жүргізушінің өзіне ғана емес, жол қозғалысының басқа қатысушыларының да өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп төндіретінін еске салады.
