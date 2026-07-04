Литва НАТО-ның ядролық тежеу жүйесіне қосылуға ниетті
АСТАНА. KAZINFORM – Литва НАТО-ның ұжымдық ядролық тежеу жүйесіне қосылуды жоспарлап отыр. Бұл туралы ел президенті Гитанас Науседа Берлинде өткен баспасөз мәслихатында мәлімдеді, деп хабарлайды DW.
Литва басшысының айтуынша, үкімет бірнеше күн бұрын Конституцияға өзгеріс енгізу туралы бастама көтерген. Түзетулер ел аумағында ядролық қаруды орналастыруға қатысты қолданыстағы шектеуді алып тастауға мүмкіндік береді.
– Бұл өзгеріс Литваға НАТО-ның ұжымдық ядролық тежеу шараларын қолдауға және оларға қатысуға жол ашады. Алайда бұл бастаманың агрессияға немесе шиеленісті ушықтыруға еш қатысы жоқ, – деді Гитанас Науседа.
Сонымен қатар ол қазіргі уақытта Литва аумағына ядролық қару орналастыру жөнінде нақты жоспар жоқ екенін атап өтті.
Германия канцлері Фридрих Мерц Литваның бұл ұстанымына құрметпен қарайтынын айтты.
– Балтық елдерінің қауіпсіздігі – Германияның да қауіпсіздігі. Біз осы ұстанымды сөз жүзінде ғана емес, іс жүзінде де басшылыққа аламыз, – деді Германия канцлері.
Берлиндегі кездесуге Литва президентінен бөлек, Германия канцлері Фридрих Мерц, Эстония премьер-министрі Кристен Михал және Латвия президенті Эдгарс Ринкевичс қатысты.
Айта кетейік, жақында Литва үкіметі премьер-министрмен бірге отставкаға кеткен болатын.