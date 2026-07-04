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    Литва НАТО-ның ядролық тежеу жүйесіне қосылуға ниетті

    АСТАНА. KAZINFORM – Литва НАТО-ның ұжымдық ядролық тежеу жүйесіне қосылуды жоспарлап отыр. Бұл туралы ел президенті Гитанас Науседа Берлинде өткен баспасөз мәслихатында мәлімдеді, деп хабарлайды DW.

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    Фото: DW

    Литва басшысының айтуынша, үкімет бірнеше күн бұрын Конституцияға өзгеріс енгізу туралы бастама көтерген. Түзетулер ел аумағында ядролық қаруды орналастыруға қатысты қолданыстағы шектеуді алып тастауға мүмкіндік береді.

    – Бұл өзгеріс Литваға НАТО-ның ұжымдық ядролық тежеу шараларын қолдауға және оларға қатысуға жол ашады. Алайда бұл бастаманың агрессияға немесе шиеленісті ушықтыруға еш қатысы жоқ, – деді Гитанас Науседа.

    Сонымен қатар ол қазіргі уақытта Литва аумағына ядролық қару орналастыру жөнінде нақты жоспар жоқ екенін атап өтті.

    Германия канцлері Фридрих Мерц Литваның бұл ұстанымына құрметпен қарайтынын айтты.

    – Балтық елдерінің қауіпсіздігі – Германияның да қауіпсіздігі. Біз осы ұстанымды сөз жүзінде ғана емес, іс жүзінде де басшылыққа аламыз, – деді Германия канцлері.

    Берлиндегі кездесуге Литва президентінен бөлек, Германия канцлері Фридрих Мерц, Эстония премьер-министрі Кристен Михал және Латвия президенті Эдгарс Ринкевичс қатысты.

    Айта кетейік, жақында Литва үкіметі премьер-министрмен бірге отставкаға кеткен болатын.

    Ядролық қару Литва НАТО
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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