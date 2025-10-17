Ливан соты Муаммар Каддафидің ұлын кепілмен босатуды бұйырды
АСТАНА. KAZINFORM — Ливияның бұрынғы басшысы ұлының ісі Ливанда тағы да жұртшылықтың назарында болды, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Бейрутте судья жұма күні Ливияның бұрынғы көшбасшысы Муаммар Каддафидің ұлы Ханнибал Каддафиді 11 млн доллар көлемінде ақша төлеу кепілімен босатуды бұйырды және оған елден шығуға тыйым салды. Бұл туралы AFP соттағы дереккөзге сілтеме жасап хабарлайды.
Ливан билігі 2015 жылы Каддафиді 1978 жылы Ливияға ресми сапары кезінде із-түссіз жоғалып кеткен шейіттердің рухани көшбасшысы Мұса ас-Садрдың тағдыры туралы ақпаратты жасырды деген айыппен қамауға алған.
Адвокат Лоран Байон сот шешімін «мүлдем қабылданбайтын» деп атап, оған шағымдануға уәде берді.
— Ханнибал Каддафиге халықаралық санкциялар салынған және оның мұндай соманы төлеуге мүмкіндігі жоқ. Ол 11 млн долларды қайдан табады деп ойлайсыз, — деп атап өтті қорғаушы.
Қазір «Хезболламен» одақтас болған «Амаль» шейіттік қозғалысының негізін қалаушы Мұса ас-Садр 47 жыл бұрын Ливияға сапары кезінде көмекшісі және тілшімен бірге жоғалып кеткен.
2011 жылы қазанда Муаммар Каддафи биліктен кетіп, қайтыс болғаннан кейін Каддафи отбасы мүшелері Ливиядан қашып кетті. Ол кезде Ливан мен Ливия арасындағы қарым-қатынас шиеленіскен күйінде еді.
Ливандық модель Алин Скафқа үйленген Ханнибал Каддафи Сирияға қашып, онда Башар Асад үкіметінің қорғауында болды. 2015 жылдың желтоқсанында оны қарулы адамдар ұрлап, Ливан билігіне тапсырған. Олар жоғалған кезде Ханнибал Каддафи небәрі үш жаста болғанына қарамастан, оған «ақпаратты жасырды» деген айып тағылып, Бейрут түрмесіне жабылды.
Тамыз айында Human Rights Watch Каддафидің қамауда «дәлелсіз айыптармен» отырғанын мәлімдеп, оны дереу босатуды талап еткен. Осы айда оның адвокаты қорғауындағы адамның қатты депрессияға ұшырағанын және жақында ауруханаға түскенін хабарлады.
«Амаль» қозғалысын Ас-Садрдан кейін басқарған парламент спикері Набих Берри бұған дейін Ливия билігін имамның жоғалып кетуіне қатысты ынтымақтастығы жоқ деп айыптады, Триполи бұл айыпты жоққа шығарды.
Бұған дейін БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі 2027 жылға дейін Ливандағы UNIFIL миссиясын аяқтау туралы шешім қабылдағанын жазған болатынбыз.