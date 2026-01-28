Ливандағы ең үлкен жасанды көл үш жылдық қуаңшылықтан кейін қалпына келіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Ливанның ең үлкен жасанды су қоймасы — Караун көлі қыста жауған мол жауын-шашынның арқасында айтарлықтай тола бастады. Бұл соңғы үш жылға созылған қатаң құрғақшылықтан кейінгі алғашқы оң өзгеріс. Бұл туралы Xinhua агенттігі жазды.
Жергілікті билік органдарының мәліметінше, 26 қаңтардағы жағдай бойынша көлдегі су деңгейі теңіз деңгейінен 840,12 метрге жетіп, су қоры шамамен 65 миллион текше метрге дейін артқан.
Ливандағы ең ұзын Литани өзені көлге құятын су көлемін күрт көбейтті. Жақында тәулігіне 5 миллион текше метрден астам су келіп түскен, мұндай көрсеткіш соңғы бірнеше маусым бойы тіркелмеген.
Су деңгейінің көтерілуі құрғақшылықтан қатты зардап шеккен ауыл шаруашылығы аймағына үміт сыйлап отыр. Фермер Хассан Камунидің айтуынша, өңделетін егіс алқаптарының көлемі 70%-дан астамға қысқарған. Енді ылғалды көп қажет ететін дақылдарды — бидай, көкөніс пен картопты қайта өсіруге мүмкіндік туып отыр.
Караун көлі энергетика саласы үшін де аса маңызды. Lebanon Electricity компаниясындағы дереккөздің хабарлауынша, су деңгейінің көтерілуі электр энергиясын өндіру көлемін арттыруға мүмкіндік береді. Құрғақшылық кезеңінде электр қуатын өндіру күрт төмендеп, бұл ел бойынша электр тапшылығын одан әрі ушықтырған.
Балықшылар мен туризм саласының өкілдері жағдайға үмітпен қарап отыр. Алайда билік өкілдері қалпына келу үдерісі әлі де осал екенін, себебі судың ластану мәселесі сақталып отырғанын ескертеді.
1959 жылы Литани өзенінде салынған Караун көлі шамамен 12 шаршы шақырым аумақты алып жатыр және ең жоғары сыйымдылығы 220 миллион текше метрге жуық. Ол Ливанның гидроэнергия өндіру жүйесінде шешуші рөл атқарады, мыңдаған гектар ауыл шаруашылығы жерін суарады және маңызды туристік нысан саналады.
