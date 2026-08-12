KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    LIVE: Jibek Joly арнасындағы саяси партиялардың телевизиялық дебаты

    АСТАНА. KAZINFORM - Jibek Joly телеарнасында саяси партиялардың алғашқы командалық телевизиялық дебаты басталды. 

    пікірсайыс
    Коллаж: Kazinform

    Тікелей эфирде алғашқы тарихи Құрылтай сайлауына қатысатын 7 саяси партияның өкілдері кездеседі. Олар:

    • «Ақ жол» партиясы — Бек-Мұхамед Жаукебаев пен Ермек Әбілдин;
    • ЖСДП — Лариса Ли мен Нұрайнаш Камалова;
    • «Әділет» партиясы — Айжан Аймағанова мен Мәди Мырзағараев;
    • Қазақстан Халық партиясы — Жандос Бидайбеков пен Ирина Смирнова;
    • «Ауыл» партиясы — Жазира Сұлтанқұлова мен Ерболат Саурықов;
    • «Байтақ» партиясы — Амалбек Өміртай мен Алмат Тұртаев;
    • Respublica партиясы — Олжас Құспеков пен Динара Шүкіжанова.

    Теледебаттың тақырыбы: «Заң мен тәртіп — әділетті Қазақстанның негізі».

    Тікелей эфир барысында көрермендер экрандағы QR-код немесе WhatsApp арқылы пікірталасқа қатысушыларға өз сұрақтарын жолдай алады.

    Дебат аяқталғаннан кейін тікелей эфирде «Ашық студия» саяси ток-шоуы эфирге шығады. Сарапшылар пікірталастың негізгі сәттерін, қатысушылардың сөзін және дебаттардың сайлау науқанына ықпалын талдайды.

    Еске сала кетейік, партиялар теледебатта қай ретпен сөйлейтіні кеше жеребе тарту рәсімінде анықталған еді. 

     

     

    JIBEK JOLY Сайлау-2026 БАҚ Партиялар
    Ербол Жанат
    Ербол Жанат
    Авторлар