10:58, 21 Сәуір 2026 | GMT +5
LIVE: Моңғолия Президенті Ухнаагийн Хүрэлсүхтің мемлекеттік сапары
АСТАНА. KAZINFORM - Ақордада елімізге мемлекеттік сапармен келген Моңғолия Президенті Ухнаагийн Хүрэлсүхті қарсы алу рәсімі басталды.
Моңғолия Президенті Ухнаагийн Хүрэлсүхтің мемлекеттік сапары 20-23 сәуір аралығына жоспарланған. Жоғары деңгейдегі келіссөздер барысында екі елдің саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастығын нығайту перспективасы талқыланады.
Соңғы екі жылда жаңа серпін алған қазақ-моңғол қатынастары бұл жолы мазмұндық тұрғыдан тереңдей түспек.
Айта кетейік, бұған дейін Kazinform агенттігі Қазақстан - Моңғолия серіктестігінің жаңа кезеңі жайлы сараптамалық шолу жариялаған еді.