    10:58, 21 Сәуір 2026 | GMT +5

    LIVE: Моңғолия Президенті Ухнаагийн Хүрэлсүхтің мемлекеттік сапары

    АСТАНА. KAZINFORM - Ақордада елімізге мемлекеттік сапармен келген Моңғолия Президенті Ухнаагийн Хүрэлсүхті қарсы алу рәсімі басталды. 

    Коллаж: Kazinform

    Моңғолия Президенті Ухнаагийн Хүрэлсүхтің мемлекеттік сапары 20-23 сәуір аралығына жоспарланған. Жоғары деңгейдегі келіссөздер барысында екі елдің саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастығын нығайту перспективасы талқыланады. 

    Соңғы екі жылда жаңа серпін алған қазақ-моңғол қатынастары бұл жолы мазмұндық тұрғыдан тереңдей түспек.

    Айта кетейік, бұған дейін Kazinform агенттігі Қазақстан - Моңғолия серіктестігінің жаңа кезеңі жайлы сараптамалық шолу жариялаған еді.

    Ербол Жанат
    Соңғы жаңалықтар