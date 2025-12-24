KZ
    Ливия армиясы Бас штабының бастығы мінген ұшақ Түркия аумағында апатқа ұшырады

    АСТАНА. KAZINFORM - Анкарадан ұшып шыққаннан кейін көп ұзамай бортында Ливия армиясы Бас штабының бастығы Мохаммед Али-Ахмед аль-Хаддад болған жеке ұшақ радардан жоғалып кеткен. Бұл туралы ВВС хабарлайды.

    Военный самолет разбился в Судане, все члены экипажа погибли
    Фото: РИА Новости

    Түркияның NTV телеарнасының мәліметінше, Falcon маркалы ұшақ Анкарадан шамамен 70 шақырым оңтүстікте, Хаймана қаласы маңында радардан көрінбей, байланыс үзілген.

    Түркияның ішкі істер министрі Али Ерликая X әлеуметтік желісіндегі парақшасында жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат 21.00 шамасында ұшақпен байланыс жоғалғанын растады. Оның айтуынша, әуе кемесінде аль-Хаддад пен тағы төрт адам болған, олар Анкарадан Триполиге бағыт алған.

    Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайы нақтыланып жатыр, ресми органдар іздестіру-құтқару шараларын жүргізуде.

    Айта кетейік, Ливияда мигранттар мінген қайықтар суға батып кетті.

    Ливия Ұшақ Әлем
