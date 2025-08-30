Лондон полициясы телефон ұрыларын ұстады
АСТАНА. KAZINFORM — Лондон полициясы мобильді телефон ұрлығына қарсы ауқымды операция жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Операция барысында ұйымдасқан топтардың 20 қатысушысы ұсталды. Арнайы шаралар Лондонның ең проблемалы аудандарында өткізілген рейдтер аясында іске асырылды, бұл өз кезегінде мұндай қылмыстардың айтарлықтай азаюына ықпал етті.
Полиция (Metropolitan Police) сәрсенбі күні алты қылмыстық топ мүшесінің ұсталған сәтін көрсеткен бейнежазба таратты.
Ұсталғандардың жасы 17 мен 19 аралығында. Олардың бесеуіне тонау, ұрлық және алаяқтық баптары бойынша айып тағылды. Ал алтыншысы суық қару мен каннабис сақтағаны үшін жауапқа тартылды.
Лондон көп жылдан бері телефон ұрлығының «астанасы» атанып келеді. Британ астанасының әр тұрғыны дерлік бұл қылмыспен бір рет болса да бетпе-бет келген: былтыр олардың өз телефонын немесе танысының құрылғысын ұрлатып алған жағдайлары жиі болған.
Статистикаға сүйенсек, Лондонда әр алты минут сайын бір телефон ұрлығы тіркеледі. Бұл жылына шамамен 64 мың жағдай. Соңғы уақытта мұндай қылмыс 150%-ға артқан, сондықтан билік дабыл қағып отыр.
Кейбір жағдайларда телефон ұрлығы зорлық-зомбылықпен қатар жүреді. Өткен жылдың мамыр айында 28 жастағы журналист Энт Нунан түнде концерттен үйіне қайтып келе жатқанда қарақшының шабуылына ұшырады. Бейтаныс адам оны ұстап, телефонды беруді талап етіп, соққы жасаған. Нунан полицияға шағымданғанымен, кейін тергеу барысы туралы еш хабар ала алмаған.
Қылмыскерлер барған сайын батыл әрекет етіп жатыр. Өткен жылдың наурызында полиция Лондондағы ең әйгілі телефон ұрыларының бірі — 28 жастағы Сонни Стрингерді ұстады. Ол электровелосипедпен жүріп, өтіп бара жатқан адамдардың қолынан телефондарын жұлып әкеткен. Бар болғаны бір сағатта 24 телефонды қолды қылған қылмыскер екі жылға бас бостандығынан айырылды.
Бұған дейін біз Италияда қылмыскерлердің британдық лордтың қолынан құны £175 мың тұратын сағатын жұлып кеткенін хабарлаған едік.