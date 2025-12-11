Лондонда бу қозғалтқышымен жүретін Рождестволық экспресс саяхатқа шығады
АСТАНА. KAZINFORM — Аталған пойызбен бір жарым сағаттық сапардың бағасы 55 фунттан 600 фунтқа дейін (37 мыңнан 415 мың теңгеге дейін) барады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Лондонда Рождество қарсаңында рельстерге бу қозғалтқышымен жүретін Рождестволық экспресс шығуға дайын. Бағытты 1951 жылы жасалған, бүгінгі күні британ теміржол романтикасының символына айналған «Британия» локомотиві қамтамасыз етеді.
Қонақтарды астана бойынша Виктория бекетінде аяқталатын ретровагондармен 90 минуттық айналма саяхат күтіп тұр. Экспресс пойызда жолаушыларды Санта-Клаус пен оның эльфтары қарсы алады: олар шағын спектакльдер, музыка және барлық жастағы жолаушыларға арналған интерактивті қойылымдар арқылы ғажайып көңіл күй сыйлауды уәде етеді.
Кішкентай жолаушыларға арналған сыйлықтар, ойындар жиынтықтары, тәттілер мен сусындар дайындалған. Ересектерге жаңадан даярланған шай немесе кофе, сондай-ақ жеміс қосылған дәстүрлі рождестволық пирог ұсынылады. Рождестволық экспресс 20-22 желтоқсан аралығында жүреді.
Ұйымдастырушылар жалпы вагондағы стандартты орындардан бастап, винтажды шамдар мен перделермен безендірілген салондағы үстелдері бар жайлы креслоларға дейін үш деңгейлі сервисті қарастырған. Ең жоғары класс — жеке купелер, онда құпиялық пен жайлылық деңгейі жоғарырақ.
Айта кетейік, жаңа жыл қарсаңында елімізде қандай қосымша пойыздар іске қосылатыны белгілі болды.