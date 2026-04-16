Лондонда медиа кеңсені өртемек болған күдікпен үш адам ұсталды
АСТАНА. KAZINFORM – Лондон қаласының солтүстік-батысында парсы тілінде хабар тарататын медиа ұйым кеңсесін өртемек болған күдікпен үш адам ұсталды, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Полиция мәліметінше, оқиға 15 сәуірдің кешінде Уэмбли ауданында болған. Сағат 20:30 шамасында патруль қызметкерлері ғимаратқа қарай жанғыш зат лақтырылғанын байқаған. Ол автотұрақ аумағына түсіп, көп ұзамай өздігінен сөнген. Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ, материалдық шығын келтірілмеген.
Жедел іздестіру шаралары барысында күдіктілердің оқиға орнынан қара түсті жол талғамайтын көлікпен қашып кеткені анықталды. Көп ұзамай сипаттамаға сәйкес келетін көлік полиция тарапынан табылған. Жүргізуші тоқтау туралы талапты елемегеннен кейін, қуу басталған.
Кейін көлік жол-көлік оқиғасына ұшыраған. Оқиға орнында үш күдікті – 16 жастағы жасөспірім және 19 бен 21 жастағы екі ер адам ұсталды. Олардың барлығы адам өміріне қауіп төндіруі мүмкін өрт қою әрекетіне күдікпен қамауға алынып, полиция бөліміне жеткізілген.
Қауіпсіздік мақсатында жақын маңдағы бірнеше ғимарат уақытша эвакуацияланған. Кейін полиция тұрғындар үшін қауіп жоқ екенін растады.
Құқық қорғау органдары бұл оқиғаны террористік акт ретінде қарастырмай отырғанын мәлімдеді. Дегенмен тергеуді Лондонның терроризмге қарсы бөлімшесі жергілікті полициямен бірлесіп жүргізіп жатыр.
