Лондонда митинг кезінде 90-нан астам адамға тәртіптік шара қолданылды
АСТАНА. KAZINFORM — Лондон полициясы Palestine Action ұйымын қолдаған кемінде 90 адамды ұстады, деп хабарлайды Анадолы.
Лондон орталығында полиция Palestine Action ұйымын қолдаған кемінде 90 адамды құрықтады. Бұл ұйымды Ұлыбритания билігі шілде айында ресми түрде тыйым салынған деп таныған еді.
Митинг Тависток скверінде өтті. Жиналғандар Palestine Action ұйымын заңсыз деп жариялаған шешімге қарсы өз наразылығын білдірді. Ұйым Израильмен әріптестік жасайтын компанияларға қарсы «тікелей әрекет» әдістерімен танымал.
Акцияға қатысушылар картон парақтарына «Мен геноцидке қарсымын — Palestine Action ұйымын қолдаймын» деген ұрандар жазды. Содан кейін жүздеген адам алаңның ортасына отырып, өз талаптарына назар аудартқысы келді.
Лондон полициясы (Metropolitan Police) қолдарында осындай жазулар ұстап тұрған барлық адамдарды тыйым салынған ұйымды қолдаған деп бағалап ұстады. Кейбір қатысушылар полиция талабына бағынбады, сұрақтарға жауап бермеді және акция орнынан кетуден бас тартты.
Кемінде 90 адам ұсталды
Наразылық акциясы аяқталғаннан кейін полиция өзінің X әлеуметтік желісіндегі аккаунтында кемінде 90 адамның ұсталғанын хабарлады. Хабарламада акция аяқталғаны және алаң толық босатылғаны айтылды.
Palestine Action Ұлыбританияда танымал болды, өйткені олардың акциялары нәтижесінде Израильдің әскери-өнеркәсіптік кешенімен байланысы бар кәсіпорындардың өндірісі немесе жұмысы ұзақ уақытқа тоқтатылды.
Ең елеулі акциялардың бірі осы жылдың маусымында Бриз-Нортон әскери-әуе базасында өтті: белсенділер қоршауды кесіп өтіп, ұшу алаңына кіріп, әскери ұшақтардың қозғалтқыштарын қызыл бояумен бояп, палестина туын қалдырып кетті.
Сол акциядан кейін сол кездегі Ішкі істер министрі Иветт Купер топты тыйым салынған деп таныту процедурасын бастаған. Шілде айында тиісті шешім ресми түрде күшіне енді.
Содан бері белсенділер мен құқық қорғаушылар тыйым салуды жою үшін сот арқылы күрес жүргізіп жатыр. Сол уақытта Defend Our Juries коалициясы Palestine Action ұйымын қолдауға арналған бірқатар акция ұйымдастырып, ел бойынша мыңдаған адам ұсталған.
