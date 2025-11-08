Лондонда Орталық Азия туралы құпия есептер сатылымға шығарылды
АСТАНА. KAZINFORM – Қырғи қабақ соғыс дәуіріндегі құпия деректерді енді 3 мың фунт стерлингке сатып алуға болады, деп хабарлайды Kazinfom меншікті тілшісі.
Лондондағы Peter Harrington антиквариат кітап дүкені Ұлыбритания үкіметінің 1950 жылдардың соңы мен 1960 жылдардағы Орталық Азияға дипломатиялық сапарлар туралы ресми есептердің сирек кездесетін жинағын сатылымға шығарды.
Бірегей құжаттар жиынтығының бағасы 3 мың фунт стерлинг. Жинаққа бірқатар есеп кіреді, олардың көпшілігі бұрын құпия деп танылған. Бұл құжаттар британдық дипломаттардың кеңестік Орталық Азияға деген көзқарасына ерекше көзқарасты көрсетеді.
Мәтіндерде жергілікті тұрғындармен өзара әрекеттесу туралы айқын мәліметтер бар.
Peter Harrington сипаттамасына сәйкес, жиынтыққа он машинамен терілген 10 есеп және Мәскеудегі Ұлыбритания елшілігінің 1965 жылдың маусым айында Сыртқы істер министрлігіне жіберілген ілеспе хаты кіреді.
