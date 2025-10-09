Лос-Анджелестегі ең жойқын орман өртіне кінәлі болуы мүмкін күдікті қамауға алынды
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ билігі 29 жастағы ер адамға Калифорниядағы жойқын орман өртін тудырды деп айып тақты, деп хабарлайды 1news.
Федералды шенеуніктердің айтуынша, Джонатан Риндеркнехт жаңа жылдың алғашқы күні шағын от жақты. Ол әуелі жер астында бықсып жанып, бір аптадан кейін қайтадан тұтанып, Лос-Анджелестің көптеген дәулетті және атақты адамдары тұратын Пасифик-Палисейдс төңірегін шарпыды.
7 қаңтарда басталған өрт Пасифик-Палисейдс пен Малибу аудандарында 12 адамның өмірін қиып, Лос-Анджелес округіндегі 17 мыңнан астам үй мен ғимараттарды қиратты.
Риндеркнехт сәрсенбіде Флоридада қамауға алынды және бейсенбіде Орландода сот алдында кем дегенде 5 жыл бас бостандығынан айыруды қарастыратын мүлікті өртеу арқылы қасақана жою деген айыппен алғаш рет жауапқа тартылды.
Сотталушы федералды судьяға оның есірткі қабылдамағанын және психикалық денсаулығына қатысты проблемалары жоқ екенін айтты. Судья сот отырысын 17 қазанға белгіледі.
Тергеушілердің хабарлауынша, Риндеркнехт 2024 жылғы Жаңа жыл мерекесі қарсаңында Uber-де жүргізуші болып жұмыс істеген. Пасифик-Палисейдсте жолаушыны түсіргеннен кейін ол көлікті тоқтатып, соқпақ жолмен жаяу жүрген. Прокурорлардың айтуынша, ол жақын маңдағы төбеден бейне түсіріп, заттарды өртеп жатқан адамдар бейнеленген рэп әнін тыңдаған. Түн ортасынан кейін от жақты.
Еске салсақ, қаңтар айында Калифорния билігі Лос-Анджелесте қаланың батысындағы кейбір аумақтарды шарпыған орман өртіне байланысты төтенше жағдай жариялады. Тұрғындарға эвакуациялау туралы бұйрық берілді.