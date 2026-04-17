Lufthansa еншісіндегі CityLine компаниясының жұмысын тоқтатады
АСТАНА. KAZINFORM — Германияның Lufthansa әуе концерні өзіне қарасты Lufthansa CityLine компаниясының қызметін тоқтатып, қызметкерлерін жұмыстан босататынын мәлімдеді. Бұл туралы БЕЛТА Handelsblatt басылымы компанияның ішкі құжатына сілтеме жасап хабарлады.
Құжатта бұл шешім Lufthansa-дағы жалғасып жатқан ереуілдерге байланысты қабылданғаны айтылған. Сирек жағдайларды қоспағанда, CityLine қызметкерлерінің барлығы жұмыстан босатылады. Әуе компаниясының өкілі бұл ақпаратты растады.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, осы аптада CityLine компаниясының 27 ұшағы толықтай пайдаланудан шығарылады. Сонымен қатар, жазғы маусым аяқталған соң Lufthansa негізгі әуе паркінен Airbus A340-600 үлгісіндегі төрт алыс қашықтыққа ұшатын ұшақты шығаруды жоспарлап отыр. 2026/2027 жылғы қысқы кестеде қысқа және орта қашықтықтағы рейстер саны қысқарады.
Компанияның ресми сайтындағы мәліметке сәйкес, Lufthansa CityLine әуе паркі шамамен 30 ұшақтан тұрады.
Бұған дейін ауқымды ереуіл салдарынан 16 сәуір күні Франкфурт-на-Майне қаласында жоспарланған шамамен 1,3 мың рейстің кемінде 656-сы тоқтатылғаны хабарланған еді. Ереуіл төртінші күн қатарынан жалғасып жатыр: дүйсенбі мен сейсенбіде ұшқыштар, ал сәрсенбі мен бейсенбіде бортсеріктер наразылық акциясына қосылған.
Алғашында ұшқыштар ереуілді сәрсенбіде аяқтауы тиіс болған, алайда кәсіподақ пен компания басшылығы арасындағы келіссөздердің нәтиже бермеуіне байланысты акция 17 сәуірге дейін ұзартылды.
Жыл басынан бері Lufthansa кәсіподақтары бірнеше ірі ереуіл өткізген. Жалақы мен әлеуметтік төлемдерге қатысты келіспеушіліктерден туындаған еңбек дауы Таяу Шығыстағы жағдайдың ушығуынан туындаған энергетикалық дағдарыс аясында, сондай-ақ әуе компаниясының 100 жылдық мерейтойы кезінде жалғасып отыр.
Еске сала кетейік, бұған дейін Lufthansa тағы 4 000 жұмыс орнын қысқартуға ниетті екенін жаздық.