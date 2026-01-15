Лувр ЕО-ға кірмейтін елдерден келген туристерге билет бағасын қымбаттатты
АСТАНА. KAZINFORM – Франция астанасы Париждегі әлемге әйгілі Лувр музейінде Еуропалық одаққа кірмейтін елдерден келген келушілер үшін кіру билеттерінің жаңа, жоғары бағасы күшіне енді, деп жазады Анадолу.
Парижде орналасқан Лувр музейі күн сайын мыңдаған адамды қабылдайды және онда шамамен 35 мың өнер туындысы қойылған. Енді ЕО құрамына кірмейтін елдерден, сондай-ақ Исландия, Лихтенштейн және Норвегиядан келген туристер үшін кіру билеті 32 еуро болып белгіленді.
Музей қызметкерлерінің мәліметінше, осы санаттағы келушілерге арналған гидпен топтық экскурсия билеттері 28 еуроға дейін қымбаттаған.
Ал Еуропалық одақ елдері, Исландия, Лихтенштейн және Норвегия азаматтары үшін билет бағасы бұрынғыдай 22 еуро деңгейінде сақталады.
Музей әкімшілігі билет бағасының өсуі жыл сайын қосымша 15-20 миллион еуро табыс әкеледі деп болжап отыр. Бұл қаражат тарихи ғимаратты күтіп-ұстау мен инвестициялық жобаларды қаржыландыруға бағытталмақ.
Бұған дейін Францияның мәдениет министрі Рашида Дати келушілердің жекелеген санаттары үшін билет бағасында айырмашылық болатынын мәлімдеген еді. Мұндай тәсіл Версаль және Шамбор сарайлары сияқты басқа да тарихи нысандарда қолданылатыны айтылды.
Бағаның өсуі қоғамда түрлі пікір тудырды. Франциялық студент Юлия Эстимадо музейге тегін кіретінін айтып, жаңа тарифтер ЕО-ға кірмейтін елдерден келген туристерге көбірек әсер еткенін атап өтті. Оның пікірінше, бұл мәдениетке қолжетімділікті шектейді, алайда өткен жылғы тонаудан кейін музей бюджетін толықтырудың бір жолы болуы мүмкін.
Венесуэладан келген турист Анхель Сангронис Еуропа азаматтары мен шетелдіктер үшін бағаның әртүрлі болуын әділетсіз деп бағалады. Ал Оңтүстік Кореядан келген турист Хевон Ли билет бағасының студенттер үшін қымбат екенін айтқанымен, музейде Леонардо да Винчидің әйгілі «Мона Лиза» картинасын көргенін жеткізді.
Айта кетейік, 2025 жылғы 19 қазанда Лувр музейінде резонанс тудырған тонау оқиғасы болған. «Аполлон галереясынан» тарихи құндылығы аса жоғары сегіз зергерлік бұйым ұрланып, қылмыс бар-жоғы жеті минутқа созылған.
Кейін Францияның Есеп палатасы музей қауіпсіздігі жүйесінде елеулі кемшіліктер болғанын көрсеткен. Ұрланған өнер туындыларының жалпы құны шамамен 88 миллион еуроға бағаланды.