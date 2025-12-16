Лувр мұражайы жабылды: қызметкерлер ереуілге шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Кәсіподақ ұйымдары Мәдениет министрі Рашиде Датиге жолдаған хатында ғимараттағы техникалық ақаулар мен қолайсыздықтарды атап өтіп, «Луврға бару азапқа айналды» деп мәлімдеді. Бұл туралы Анадолы агенттігі жазды.
Қазанның 19-ы күні құнды тарихи жәдігерлері ұрланды деп хабар таратқан әлемге әйгілі Лувр мұражайы 16 желтоқсанда қызметкерлердің ереуіліне байланысты жабылды.
Мұражай басшылығы келушілердің көп келуіне байланысты ашылудың кейінге шегерілгенін хабарлады. Сондай-ақ музей жұмысы қайта басталатындығы жөнінде келушілерге ақпарат таратылатынын айтты.
Нашар еңбек жағдайлары мен қауіпсіздік мәселесіне байланысты ереуілге шыққан музей қызметкерлері Лувр алдына жиналып, «Лувр мұражайы ереуілге шықты» деген баннер ілінді.
Жалпы еңбек федерациясы (CGT), Францияның демократиялық еңбек федерациясы (CFDT) және SUD кәсіподақ ұйымы 8 желтоқсанда мұражай қызметкерлерінің ереуілге шығатынын хабарлады.
Кәсіподақ ұйымдары Мәдениет министрі Рашиде Датиге жолдаған хатында ғимараттағы техникалық ақаулар мен қолайсыздықтар «Луврға бару азапқа айналды» деп ереуіл жариялады.
Хатта мұражай ғимараты қызметкерлердің жетіспеушілігіне, техникалық ақауларға және нысанның нашар жағдайына байланысты уәде етілген уақытта жұмыс істей алмайтынын атап өтілді.
26 қарашада Луврда кездейсоқ шүмек ашылып кетіп, көне Мысыр жәдігерлері сақталған бөлмелердің бірінің төбесінен су ағып, жүздеген құжатқа зақым келген. Мұражай қызметкерлері мұндай оқыс оқиға музей ғимаратының нашар күтімі, ескірген техникалық жабдықтары мен қауіпсіздік кемшіліктері ескерілсе, «болжауға болатынын» айтып, басшылықты жеткілікті шара қолданбады деп айыптады.
Айта кетейік, бұған дейін кәсіподақ ұйымдары Лувр қызметкерлерін 15 желтоқсаннан бастап ереуілге шығуға шақырғаны туралы жарияладық. Наразылық шарасы қанша уақытқа созылатыны белгісіз.